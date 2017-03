Qua đêm với bé gái trong nhà nghỉ, lĩnh 9 năm tù

Bị cáo Trần Quang Thái



Theo Công Quang (Dân trí)

Ngày 6/9, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Quang Thái (SN 1994, quê tỉnh Bạc Liêu, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) 9 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.Theo cáo trạng, Trần Quang Thái rời vùng quê ở Bạc Liêu lên TPHCM mưu sinh và thuê nhà trọ ở huyện Bình Chánh. Gần nơi Thái ở là nhà của bé T. (SN 2000). Thấy bé T. phổng phao, lém lỉnh lại ngày ngày giáp mặt nhau nên Thái không mấy khó khăn để làm quen.Chiều 15/3, bé T. nhắn tin rủ Thái đi chơi. Vui như “mở cờ trong bụng”, Thái liền lấy xe gắn máy đến chở T. đi uống bia cùng người bạn tên D. Trong cơn say say, tê tê, bé T. bạo miệng nói không muốn về nhà đêm nay. Nghe vậy, Thái đèo ba, chở T và D. đi thuê nhà nghỉ để ngủ qua đêm.Tuy nhiên, khuya hôm đó, D. đòi Thái chở về. Thái không chịu nên D. đã tự đi bộ về. Đêm đó, chỉ còn mình với T. ở trong phòng, Thái đã thực hiện hành vi giao cấu với T.Ngày hôm sau, T. trở về nhà trong trạng thái rệu rã, bất an. Thấy con có biểu hiện không bình thường sau một đêm “bỗng dưng biến mất”, mẹ T. gặng hỏi thì cô gái đã thú thật chuyện của mình với anh công nhân đang trọ gần nhà. Tá hỏa chuyện con trẻ, người mẹ này đã đưa con gái đến cơ quan công an trình báo. Trần Quang Thái ngay sau đó bị bắt. Tại cơ quan điều tra cũng như trước HĐXX sáng 6/9, bị cáo này đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.Thái xin HĐXX tuyên một mức án nhẹ để được sớm tự do làm lại cuộc đời. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm hại đến sức khỏe, danh dự của trẻ em, cần xử lý nghiêm… Tuy nhiên, HĐXX cũng cho rằng bị cáo phạm tội khi tuổi còn nhỏ, ý thức pháp luật kém, lần đầu phạm tội, ăn năn hối cải… nên đã tuyên mức án như trên.