Quá khích, cổ động viên Hải Phòng lãnh án

Ngày 19-7, TAND TP Hà Nội đã xử sơ thẩm tám cổ động viên (CĐV) của đội bóng Xi măng Hải Phòng về các tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Tòa phạt Hoàng Văn Thảo, Hoàng Huy Hợp 30 tháng tù treo về hai tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản; Đỗ Quang Linh 14 tháng tù, Đinh Trí Mạnh 12 tháng 29 ngày tù, Đỗ Văn Tú 12 tháng tù treo, Hoàng Hà Giang, Lưu Trùng Dương và Vũ Mạnh Hà mỗi người 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời, tòa còn buộc các bị cáo bồi thường gần 30 triệu đồng cho một số cá nhân, tổ chức.

Quậy tưng

Theo hồ sơ, chiều 10-6-2009 đã diễn ra trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch quốc gia giữa hai đội Thể Công và Xi măng Hải Phòng tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Từ đầu giờ chiều, khoảng 5.000 CĐV Hải Phòng đi trên khoảng 40 xe ôtô và hàng trăm xe máy cùng nhập với những CĐV Hải Phòng sinh sống tại Hà Nội đến tập trung tại khán đài B để cổ vũ cho đội nhà.

Trên đường từ Hải Phòng lên Hà Nội, Thảo và Hợp đã hô hào các CĐV trên xe của mình góp tiền mua pháo sáng, pháo khói để chia nhau đốt. Khi hai đội bóng ra sân chuẩn bị thi đấu, Giang có một quả pháo khói nhưng không dám đốt. Dương đã lấy và giật dây kích nổ. Mạnh thấy pháo vẫn chưa nổ nên nhặt pháo lên ném tiếp thì pháo xì khói trên tay. Lập tức, lực lượng công an đã bắt quả tang, đưa Mạnh về đồn.

Kết thúc trận đấu, đội Xi măng Hải Phòng thua trận nên các CĐV của đội bóng này bắt đầu màn đập phá gây náo loạn. Cụ thể, Hà không chịu ra về và dùng loa pin hò hét, chửi bới lực lượng cảnh sát cơ động. Chưa đã, Hà còn bám vào hàng rào ngăn cách với sân cỏ tiếp tục chửi, nhiều lần nhổ nước bọt vào lực lượng công an. Nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đã ghi được hình ảnh gây rối này của Hà.

Tám bị cáo tại phiên xử. Ảnh: THANH LƯU

Đánh cảnh sát

Trên đường về Hải Phòng, các CĐV quá khích còn hành hung người đi đường, chặn các phương tiện giao thông lại gây ùn tắc tại quốc lộ số 5 (quận Long Biên).

Thảo khai khi thấy công an phường ra làm nhiệm vụ điều phối giao thông, Thảo cùng nhiều đối tượng khác đã xuống đánh đấm, chửi bới một công an. Thảo còn lấy mũ của anh công an này mang lên xe trêu đùa, kích động các CĐV khác.

Đến một ngã tư khác, thấy nhiều người vây quanh một công an phường, Tú đã nhảy qua cửa sổ xe ôtô, chạy lại đấm vào gáy khiến anh công an ngã xuống đường. Thấy vậy, các đối tượng khác cũng xông vào đánh đấm, ném gạch đá làm anh công an bị rách má, gãy răng (thương tật 14%). Chiếc xe máy của một công an phường cũng bị đập nát.

Đi thêm một đoạn nữa, Thảo, Hợp, Linh cùng một số đối tượng khác nhặt đá ném vỡ đèn tín hiệu giao thông, chặn đánh và phá xe máy của hai người đi đường.

Chưa hết, các đối tượng này còn dùng gạch đá, chai thủy tinh tấn công, đập phá xe của cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Hợp còn cùng với các CĐV khác xuống lấy vỏ chai của một quán bên đường rồi chia nhau ném vỡ kính xe ôtô của cảnh sát giao thông. Thảo còn tiếp tục đến một cây xăng đập phá hai vòi bơm.

Đến tỉnh Hưng Yên, các bị cáo này vào một cửa hàng nước giải khát lấy hàng trăm chai nước ngọt mà không trả tiền.

Lợi dụng bóng đá

Tại phiên xử hôm qua, tám bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và đổ lỗi vì tuổi trẻ thiếu kiềm chế, chưa hiểu biết pháp luật, lại thêm đội nhà thua trận nên đã có những hành động như trên.

Đại diện VKS khẳng định các bị cáo hoàn toàn có thể nhận thức được hậu quả từ những hành vi quá khích của mình. Tổng cộng thiệt hại do các bị cáo gây ra cho nhà nước và cá nhân là gần 30 triệu đồng. Đồng thời, các bị cáo còn gây ùn tắc giao thông trên diện rộng từ khu vực nội thành đến quận Long Biên, huyện Gia Lâm và tỉnh Hưng Yên trong khoảng thời gian từ 18 đến 21 giờ, gây mất trật tự trị an trên địa bàn thành phố.

Theo VKS, các bị cáo đã lợi dụng bóng đá, lợi dụng tinh thần thể thao và tinh thần cổ động. Với một CĐV bóng đá chân chính, kể cả khi đội bóng yêu thích của mình thua đậm đến mức nào cũng không hành xử một cách quá khích và coi thường pháp luật như các bị cáo.

Điều đáng nói là các bị cáo đều còn rất trẻ, phần lớn đã học hết cấp ba, có người còn là sinh viên hay cán bộ của một ngân hàng lớn nhưng đã hành động quá thiếu suy nghĩ nên phải gánh chịu những hình phạt thích đáng.

Luật sư duy nhất có mặt tại phiên tòa (bào chữa cho một bị cáo vị thành niên) cho rằng đây không chỉ là bài học đắt giá cho các bị cáo mà còn cho tất cả CĐV bóng đá đã, đang có những hành vi quá khích trong và ngoài sân cỏ. Từ vụ án này, luật sư cũng cảnh báo các gia đình nên quản lý con em mình một cách chặt chẽ hơn.

Đồng tình với quan điểm của VKS và luật sư, tòa đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên. Trong vụ này còn có rất nhiều CĐV có hành vi gây rối nhưng chưa đến mức phải xử lý hình sự nên đã bị phạt hành chính.

Mất cơ hội học hành vì bồng bột Bà Đỗ Thị Quyên, mẹ của bị cáo Đỗ Văn Tú, cho biết khi phạm tội, Tú vừa mới tốt nghiệp cấp ba hơn một tuần, đang chuẩn bị thi đại học. “Thật tình gia đình không ngờ chỉ vì những phút dại dột và bị kích động mà cháu phải gánh chịu hậu quả nặng nề như thế. Dù được tại ngoại nhưng cháu chẳng còn tâm trí đâu mà ôn thi nữa. Gia đình đành phải cho cháu đi học lái xe để sau này có cái nghề kiếm cơm”. Còn Tú thì thở dài: “Từ nay em tởn tới già và sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa”.

Những kẻ phá hoại bóng đá! Một phóng viên thể thao ở Hải Phòng từng tâm sự: “Nói khán giả Hải Phòng “gấu” thì oan cho người Hải Phòng quá! Chỉ một nhóm người thôi và nhóm ấy đã mượn bóng đá để quậy phá chứ không phải là những CĐV chân chính. Họ cứ nghĩ quậy ở sân bóng thì chẳng ai làm gì được họ cả và thế là cứ làm tới”... Vụ náo loạn trong và ngoài sân Hàng Đẫy do các CĐV Hải Phòng gây nên không phải là lần đầu nhóm CĐV này làm loạn. Nó diễn ra sau vụ tai nạn chết người trên đường tháo chạy từ vụ loạn đả ở sân Vinh mùa 2007 và hàng loạt vụ khác mà án phạt của những nhà tổ chức đánh xuống đầu đội bóng hay ban tổ chức sân chẳng nhằm nhò gì. Các quan chức VFF khi nói về hooligan từng than thở phần chế tài của ban tổ chức, của tổ chức xã hội chẳng thấm vào đâu vì không có “gậy” và không đủ thẩm quyền để xử những thứ ngoài bóng đá... Mùa 2007, loạn đả ở sân Vinh với những hình ảnh đau lòng với nhiều cái đầu máu của người lớn và trẻ em cùng một CĐV Nghệ An bị xe cán qua khi tháo chạy và chết. Sang mùa 2008 thì chưa đến sân đã có đánh nhau và bị lực lượng công an phát hiện có hung khí rồi phá trạm, rượt đuổi nhau. Rồi Hải Phòng làm khách ở sân Bình Dương thì xé rào, đốt pháo sáng cùng tiếng hò hét kích động bất chấp bộ phận nghiệp vụ ở sân Bình Dương phải điều động người dập lửa, người quay phim, người cầm bộ đàm điều động... Đỉnh điểm của các vụ phá phách mượn danh CĐV là chống trả người thi hành công vụ và đánh nhau, phá hoại bên ngoài sân Hàng Đẫy… Vụ việc nghiêm trọng đến độ cảnh sát đã phải dùng đến hơi cay để trấn áp nhóm CĐV này và người dân quanh đấy đã không ai dám mở cửa vì sợ bị vạ lây. Rõ ràng đó không phải là kiểu cổ vũ bóng đá mà là hành động thách thức pháp luật. Đó là những người phá hoại bóng đá núp dưới bóng CĐV. Đã đến lúc những người làm công tác phòng, chống phải xem đấy là chuyện của xã hội được đội lốt bóng đá chứ không phải là chuyện riêng của bóng đá. Tiếc là lâu nay sự cố và phạm pháp xảy ra ở trong và ngoài sân bóng rất nhiều nhưng để thành án như vụ án vừa qua thì quá ít. NGUYỄN NGUYÊN

THANH LƯU