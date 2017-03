Quá sợ “bò điên”!

“Lờ” luật Ngày 19-9, ghi nhận trước nhiều cổng trường THPT ở TP HCM như Marie Curie, Lê Quý Đôn, Lê Thị Hồng Gấm (quận 3) cho thấy rất nhiều học sinh đi xe đạp điện nhưng không đội mũ bảo hiểm. Các học sinh cho biết nhà trường thường xuyên nhắc nhở và có ký cam kết với phụ huynh yêu cầu học sinh đội mũ bảo hiểm khi lưu thông bằng xe đạp điện nhưng do chưa bị xử phạt nên các em vẫn vi phạm. Tình hình tương tự cũng xảy ra tại TP Hải Phòng. Theo đánh giá của PC67 - Công an TP Hải Phòng, ước tính có hơn 10.000 xe đạp điện đang tham gia giao thông trên địa bàn. Trong đó, từ 60%-70% đối tượng sử dụng là học sinh, sinh viên. Lực lượng công an một số quận, huyện và PC67 - Công an TP Hải Phòng đã xử lý những trường hợp học sinh không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường, đi sai làn đường, phần đường... Quá trình kiểm tra cho thấy hiện tượng học sinh không chấp hành quy định về an toàn giao thông vẫn diễn ra phổ biến. Đáng chú ý, trong dịp Tết Trung thu, nhiều thanh niên, học sinh đi xe đạp điện, lắp còi, đi thành từng tốp theo đoàn múa lân, lạng lách, đánh võng gây ra ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự. T.Hồng - T.Đức