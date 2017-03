Quà tặng cho người thu gom vỏ hộp sữa

Công ty Tetra Pak Việt Nam, Công ty Giấy và Bao bì Đồng Tiến vừa công bố chương trình Thưởng cho người thu gom rác và người thu mua phế liệu trên toàn quốc. Theo đó, với mỗi 10 kg vỏ hộp sữa giấy đã qua sử dụng bán cho các trạm chỉ định, ngoài tiền mặt, người thu gom sẽ được nhận ngay một hộp sữa giấy 180 ml. Bà Trần Hạnh Dung, Giám đốc truyền thông và môi trường Tetra Pak Việt Nam, chia sẻ mục đích của chương trình nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích hệ thống thu mua ve chai tích cực thu gom vỏ hộp sữa giấy đã qua sử dụng. Tetra Pak và Đồng Tiến dự kiến trao tặng số sữa tương đương 500 triệu đồng. Ban tổ chức hy vọng sẽ đạt được mục tiêu là thu gom 120 triệu vỏ hộp sữa giấy đã qua sử dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Đây là lần thứ hai Tetra Pak Việt Nam triển khai chương trình tặng thưởng độc đáo dành cho những người thu gom rác và người thu mua phế liệu. Chương trình lần một diễn ra trong năm 2012 và đã thu gom, tái chế được gần 30 triệu vỏ hộp sữa.

Được biết vỏ hộp sữa giấy có cấu tạo 75% giấy, phần còn lại là nhôm, nhựa và có thể tái chế được 100%. Sau tái chế, chúng được dùng làm thùng carton và tấm lợp sinh thái. Do làm hoàn toàn từ nhôm, nhựa nên tấm lợp có nhiều ưu điểm so với các loại khác. Chẳng hạn như đạt độ bền cơ lý cao; đốt không cháy; xe chạy qua không bể vỡ; chịu được môi trường mang độ ẩm và nóng cao. Đồng thời, tấm lợp có độ cách nhiệt tốt, khả năng cách âm hữu hiệu, không bị lão hóa trong môi trường khắc nghiệt. Tuy hiệu quả sử dụng từ tái chế vỏ hộp sữa cao nhưng nhiều người vẫn chưa chú trọng vào việc thu gom vỏ hộp sữa. Thậm chí nhiều người nhặt rác, mua bán phế liệu không biết họ có thể bán vỏ hộp sữa giấy lấy tiền. Điều này cũng phần nào lý giải khi ông Hoàng Trung Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, cho biết hiện tỉ lệ tái chế giấy loại nói chung ở Việt Nam ở khoảng 30%, bằng một nửa so với các nước khác trong khu vực. Công ty Giấy và Bao bì Đồng Tiến hiện có dây chuyền hoàn chỉnh tái chế vỏ hộp sữa giấy với công suất 50 tấn/ngày và sản xuất ra 500 tấm lợp sinh thái/ngày. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là khâu đầu vào nguyên liệu. Công ty này đang thu mua vỏ hộp sữa giấy đã qua sử dụng (sau đóng bành và trừ ẩm) là 4.500 đồng/kg tại nhà máy và 3.000 đồng/kg tại các trạm thu mua.

MINH TÚ