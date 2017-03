Quá uất hận, vợ đập đầu chồng đang ngủ

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ ngày 19-9-2010, Nguyễn Thanh Trạng (chồng Muội) cùng 2 người bạn tổ chức uống rượu tại nhà Trạng Sau khi nhậu xong, Trạng và một “chiến hữu” tiếp tục đi uống “hiệp 2”. Đến 19 giờ cùng ngày, Trạng về nhà lấy điện thoại di động nhưng do không biết bấm gọi nên Trạng đập điện thoại, rồi hành hung vợ, nhưng Muội thoát được.



Khoảng 30 phút sau, thấy Trạng đang nằm ngủ dưới gạch, Muội dùng búa đập 3 cái vào đầu Trạng. Thấy chồng chết, Muội bồng 2 con đến Công an xã Thạnh Lộc tự thú.



Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi của Trung tâm pháp y Sở Y tế TP Cần Thơ: Nguyễn Thanh Trạng tử vong do chấn thương sọ não nặng, vỡ lún xương sọ, dập não vùng thái dương trán đỉnh.



Trạng và Muội chung sống với nhau, nhưng không đăng ký kết hôn và sinh được 2 con gái. Trong thời gian sống chung, Trạng thường xuyên uống rượu chửi, đánh Muội. Nhiều lần chính quyền địa phương mời giáo dục nhưng Trạng không từ bỏ thói xấu.







Theo C.Linh (NLĐO)