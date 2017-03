Quận 12: Trật tự giao thông có chuyển biến nhưng không căn bản

Quận 12 báo cáo: Thời gian qua TNGT còn tăng giảm thất thường; thiệt hại do TNGT vẫn còn nghiêm trọng; tình trạng thanh niên phóng nhanh, lạng lách trên đường có chiều hướng gia tăng; trật tự lòng lề đường nhiều nơi còn phức tạp…

“Ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân còn kém. TNGT xảy ra chủ yếu do lỗi chủ quan” - báo cáo nêu. Tại cuộc họp, Ban An toàn giao thông quận 12 đề nghị các ngành chức năng có biện pháp xóa “điểm đen” về TNGT tại cầu vượt Quang Trung. Quận cũng đề nghị TP xây cầu vượt cho người đi bộ qua đường đoạn từ An Sương đến cầu vượt Quang Trung.

Chiều cùng ngày, đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện Bình Chánh. Huyện này đã kiến nghị HĐND TP đề xuất UBND TP sớm bố trí vốn để mở rộng quốc lộ 1A, đoạn tiếp giáp giao lộ Võ Văn Kiệt đến cầu Bình Điền và đoạn từ cầu Bình Điền đến nút giao thông Bình Thuận. Huyện cũng đề nghị Sở GTVT sớm xử lý các điểm ngập nước trên quốc lộ 1A, quốc lộ 50.

N.NAM