Quận 7: Thu hồi đất của các hộ dân tại bảy dự án

Các dự án này đã được UBND TP giao đất trên dưới 10 năm nhưng đến nay việc thương lượng bồi thường giữa chủ đầu tư và người dân vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Nguyên nhân do một số ít hộ dân không đồng ý với mức bồi thường và hỗ trợ của chủ đầu tư.

Trong buổi họp báo về việc thu hồi đất bắt buộc của những hộ dân thuộc các dự án kể trên, ông Trương Văn Thủ, Phó Chủ tịch UBND quận 7, cho biết: Chủ đầu tư đã thương lượng nhiều lần, trên 180 ngày (theo Điều 40 Nghị định 84/2007 của Chính phủ) nhưng vẫn không thống nhất được giá bồi thường do các hộ dân yêu cầu giá cao hơn nhiều lần so với thực tế. Do đó, quận quyết định đưa ra ba phương án về mức giá bồi thường. Đó là áp giá bồi thường theo quy định của nhà nước; yêu cầu chủ đầu tư thuê đơn vị thẩm định giá đất của từng hộ dân theo giá thị trường trong thời điểm hiện tại; giá thương lượng của chủ đầu tư với dân. Phương án nào cao nhất sẽ được áp dụng. Sau khi đã thực hiện bồi thường đúng theo quy định và có chính sách hỗ trợ phù hợp, nếu người dân vẫn không bàn giao mặt bằng, UBND quận 7 sẽ hỗ trợ chủ đầu tư thu hồi bắt buộc.

Từ nay đến ngày 31-12, UBND quận 7 sẽ giải quyết xong cho hơn 50 hộ dân tại các dự án khu dân cư Tân Hưng, Tân Thuận Nam, Tân Thuận Tây và khu nhà ở Tân Quy Đông. Sau đó sẽ tiến hành giải quyết các dự án còn lại. Hiện quận đang gấp rút cùng chủ đầu tư (Công ty Đầu tư xây dựng Tân Thuận) thực hiện thu hồi đất tại dự án khu nhà ở Tân Quy Đông để giải quyết việc kết nối hạ tầng, đấu nối điện nước cho hàng trăm hộ dân sinh sống tại đây bị ảnh hưởng do tám hộ dân không chịu di dời.

