Quận 8: Giá thuê nhà tái định cư cao, dân mắc nợ

Hiện nay, thất thu tiền thuê nhà của các hộ dân tại chung cư An Sương quận 12 là gần 7 tỉ đồng”, ngày 18-10, UBND quận 8 báo cáo với đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP về tình hình đời sống người dân sau tái định cư giai đoạn 2007-2012 như trên

Theo quận 8, việc di dời 176 hộ dân về tái định cư tại chung cư An Sương (quận 12) là quá xa nơi ở cũ trong khi công việc, học hành vẫn còn ở quận 8. Điều này khiến người dân mất thêm chi phí, ảnh hưởng thu nhập. Ngoài ra, giá thuê nhà là giá khấu hao và sau 30 năm căn nhà vẫn thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư. “Công việc không ổn định, thu nhập không cao lại mắc nợ tiền nhà khiến tâm lý người dân bất ổn, có nguy cơ bán nhà tái định cư để định cư tại các vùng ven” - quận 8 báo cáo.

“Nói an cư lạc nghiệp là trật lất! Chỉ có 80 hộ là thường xuyên sinh sống, còn lại lấy nhà tái định cư cho thuê rồi về quận 8 thuê nhà lại để làm ăn vì họ chỉ có thể có công ăn việc làm ở đây”. Sau khi tìm hiểu tại chung cư An Sương, ông Trần Quang Thắng, đại biểu HĐND TP, nói.

Với giá thuê nhà tại chung cư An Sương từ 800.000 đồng đến 2,7 triệu đồng/căn/tháng (đã bao gồm giá trị đất), Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Danh cho là cao so với giá trị bồi thường hỗ trợ căn nhà đã giải tỏa và thu nhập của họ. UBND quận 8 đã kiến nghị TP giảm tiền thuê căn hộ tại đây nhưng chưa được chấp thuận và cho hay sẽ tiếp tục đề xuất việc này… “Cần phải xác định người có đất bị thu hồi là người góp phần trực tiếp vào sự phát triển của đất nước nên ngoài phần bồi thường, họ còn có quyền hưởng những lợi ích tương xứng do sự phát triển đem lại. Người nghèo là đối tượng bị tác động sâu sắc nhất bởi quá trình đô thị hóa, giải phóng mặt bằng nên phải có những chính sách ưu tiên, hỗ trợ đặc biệt” - quận 8 kiến nghị.

Theo báo cáo của quận 8, quận này có hơn 77.600 căn nhà, trong đó gần 16.000 căn phải di dời giải tỏa để chỉnh trang.

CẨM TÚ