Quần đảo tìm 4 thuyền viên tàu VTB26 mất tích

• Thanh Hóa: Ngày 17-7, anh Nguyễn Anh Văn ở xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy xuống sông Mã vớt dây phao, bị nước lũ cuốn trôi. Còn trên sông Âm đoạn chảy qua địa phận xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc, chiều 17-7 anh Lê Hữu Hải cũng bị nước lũ cuốn. Tuy nhiên, báo cáo về thiệt hại do mưa lũ chiều 17-7, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa không đề cập hai nạn nhân này. Trước đó, chủ tịch tỉnh Thanh Hóa có chỉ đạo xã nào, huyện nào để xảy ra thiệt hại về người, lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm. • Nghệ An: Theo thống kê có sáu người chết và bốn thuyền viên đang mất tích do bão số 2. Bốn tàu gồm tàu Thái Hà 88, Thái Hà 26 đều mắc cạn ở Cửa Lò; tàu Việt Dũng 36, Minh Khánh 09 mắc cạn dọc sông Lam. Tỉnh vẫn chưa thống kê được hết thiệt hại do bão và mưa, lũ. Đ.TRUNG