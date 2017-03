"Quân đội phải dựa vào dân để giữ vững biên cương Tổ quốc"

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp các đại biểu dự buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ngày 1/4, tại Hà Nội, làm việc với Bộ Quốc phòng về tình hình biên giới và công tác biên phòng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các địa phương đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của các nước thực hiện tốt các hiệp định, hiệp ước, quy chế về biên giới, cửa khẩu, giải quyết thông thoáng việc qua lại cho nhân dân hai bên biên giới.



Các đơn vị quân đội ở khu vực biên giới nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm; phục vụ tốt việc phân giới cắm mốc, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác về biên giới, cửa khẩu với các nước láng giềng đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần xây dựng khu vực biên giới chung hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Qua đó, góp phần tuyên truyền trong nhân dân, bè bạn quốc tế hiểu rõ quan điểm của Ðảng, Nhà nước Việt Nam về biên giới, lãnh thổ; xây dựng nền quốc phòng hòa bình, tự vệ và vì dân; tạo đồng thuận và tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.



Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình mới, việc tăng cường thực lực quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó các lực lượng vũ trang là nòng cốt.



Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng việc xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân, vì đó là tiềm lực cơ bản được tạo ra từ truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, vì vậy, phải dựa vào dân, phát động trách nhiệm của toàn dân tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, giữ vững biên cương của Tổ quốc.



Chủ tịch nước chỉ rõ, thực tế là nơi nào có nền biên phòng toàn dân vững chắc, nhân dân đoàn kết, yên tâm, phấn khởi, tin tưởng ở các cấp lãnh đạo thì mọi việc ở đó đều thực hiện thành công. Ngược lại, nơi nào để cho dân bất bình, mất lòng tin thì nơi ấy tình hình không ổn định, luôn có diễn biến phức tạp.



Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng cùng các lực lượng quân đội ở khu vực biên giới phải không ngừng tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước về biên giới lãnh thổ thật sự chặt chẽ, được thể chế hóa bằng cơ chế, chính sách và luật pháp rõ ràng.



Để bảo vệ vững chắc biên giới trong thời kỳ hội nhập, Đảng, Nhà nước đã và đang tăng cường hợp tác quốc tế giải quyết các vấn đề biên giới, vùng biển, đảo, tạo môi trường ổn định, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị với các nước láng giềng; đẩy mạnh quan hệ hợp tác biên phòng với quốc tế, giữ cho “trong ấm, ngoài êm;” bảo đảm ổn định từ bên trong đồng thời ngăn chặn mọi nguy cơ tác động từ bên ngoài; có biện pháp chủ động, tích cực phối hợp đấu tranh, ngăn chặn những quan điểm sai trái, những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch. - Chủ tịch nước lưu ý các lực lượng bảo vệ biên giới.



Chủ tịch nước ghi nhận các kiến nghị của các đại biểu và yêu cầu các cơ quan chức năng đặc biệt chú trọng chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, quy hoạch, bố trí dân cư trên một số tuyến biên giới, biển đảo trọng điểm, kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.



Tại buổi làm việc, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương đã báo cáo Chủ tịch nước đồng thời trao đổi, thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng thời gian vừa qua, những nhiệm vụ đặt ra hiện nay và trong những năm tới đối với công tác quản lý bảo vệ biên giới quốc gia.



Các ý kiến phát biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được cũng như những vấn đề cụ thể của công tác tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; công tác phân giới cắm mốc; tình hình trên các tuyến biển đảo; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, cửa khẩu, lối mở; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; kết quả thực hiện chương trình kết hợp quân dân y ở khu vực biên giới; kết quả việc thực hiện các chương trình phối hợp tham gia phát triển kinh tế-xã hội, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn khu vực biên giới.



Các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc đều khẳng định, tuy còn một số mặt công tác hiệu quả chưa cao như mong muốn do điều kiện kinh tế xã hội của đất nước và các địa phương biên giới chưa phát triển, nhưng thời gian qua, công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới, vùng biển đảo được giữ vững; quan hệ giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới ngày càng phát triển và mở rộng./.

