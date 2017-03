Quân đội và công an sẽ trao đổi thông tin nhiều hơn

Tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) sáng 24-3 diễn ra Hội nghị đánh giá tác động chính sách trong dự thảo sửa đổi Nghị định 77/2010 về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.



Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị khẳng định lực lượng Quân đội, Công an các cấp đã quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 77. Qua đó hiệp đồng bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương; tham mưu, xử lý có hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Hoạt động phối hợp giữa hai lực lượng tiếp tục được duy trì đạt hiệu quả tốt, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Theo Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, cần phải sửa đổi, bổ sung việc phối hợp theo hướng toàn diện, chặt chẽ và thường xuyên hơn giữa quân đội và công an.



Cụ thể, một số lĩnh vực như trao đổi thông tin, đánh giá thông tin; tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương; phối hợp trong những phương án tác chiến và đảm bảo an ninh quốc gia... cần đổi ới để đáp ứng tình hình mới.