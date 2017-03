Quản lý thị trường bồi thường gần 2 tỉ đồng vì giữ xe sai quy định

Đồng thời buộc cơ quan này phải bồi thường tổng cộng gần 2 tỉ đồng (trung bình 170 triệu đồng mỗi chiếc) cho Công ty TNHH Hồng Hà, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Bách Việt và hai cá nhân khác là chủ của các phương tiện.

Trong đó, Công ty TNHH Hồng Hà được bồi thường nhiều nhất với gần 1,5 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, ngày 11-1-2012, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7 phát hiện Công ty CP An Trường An (TP Quy Nhơn) thuê 15 ô tô vận chuyển hơn 434 tấn titan thô từ huyện Phù Mỹ (Bình Định) về nhập kho tại cụm công nghiệp Nhơn Bình, TP Quy Nhơn. Đồng thời cơ quan này đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng trên cùng 15 xe tải trong vòng 10 ngày để điều tra do nghi ngờ số titan này không có nguồn gốc hợp pháp.

Số xe tải này là của Công ty TNHH Hồng Hà (7 chiếc), Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Bách Việt (1 chiếc) và các cá nhân khác.

Ngày 31-1-2012, Đội QLTT số 7 tiếp tục ra các quyết định gia hạn thời gian tạm giữ 15 xe tải trên đến ngày 10-4-2012 với lý do cho rằng chủ lô hàng đã sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ không theo quy định của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, đến giữa tháng 3-2012, UBND tỉnh Bình Định có công văn yêu cầu giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục QLTT phải trả lại tất cả các xe tải ben trên cho các doanh nghiệp, cá nhân vì số titan vận chuyển, bị tạm giữ là của Công ty CP An Trường An khai thác vượt công suất thiết kế cho phép chứ không phải không có nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 28-3-2012, khi Đội QLTT số 7 trả lại các phương tiện, các chủ xe phát hiện hầu hết các xe đều bị hư hỏng nặng, gỉ sắt do lâu ngày không được bảo quản, mất nhiều phụ tùng, dầu nhớt… Sau đó, Công ty TNHH Hồng Hà, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Bách Việt cùng hai cá nhân là chủ 11 trong số 15 xe ben trên khởi kiện Đội QLTT số 7 ra tòa.

Liên quan đến vụ vận chuyển 434 tấn titan trên, ngày 4-4-2012, UBND tỉnh Bình Định ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP An Trường An, đồng thời tịch thu toàn bộ lô hàng do công ty này khai thác vượt công suất thiết kế cho phép; đồng thời giao cho Chi cục QLTT tỉnh này xử lý.

Đến tháng 1-2013, sau một năm Công ty An Trường An liên tục khiếu nại đến các cơ quan chức năng, đề nghị phúc tra vụ việc, UBND tỉnh Bình Định vẫn giữ nguyên quyết định trên.

Khi Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Định đưa ra bán đấu giá 434 tấn titan trên để sung vào công quỹ, Công ty TNHH MTV Dịch vụ vận tải An Thy (TP.HCM) đã trúng thầu với giá hơn 527 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi công ty này chuyển trả đủ tiền, đến kho nhận hàng thì chỉ có 328 tấn, thiếu mất 106 tấn. Theo đơn giá trong hợp đồng, giá trị số titan bị thất thoát gần 130 triệu đồng. Lãnh đạo Chi cục QLTT Bình Định giải thích số titan bị thiếu hụt là do... nước bốc hơi!

