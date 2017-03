Quản lý thị trường đi tù vì cho “chuộc” hàng cấm

Hùng, Nam, Hải nguyên là cán bộ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, thuộc Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An.

Sáng 4-10-2012, tổ công tác gồm Hùng (tổ trưởng), Nam, Hải cùng một cán bộ khác kiểm tra một số hộ kinh doanh. Khi cả tổ đang đi trên quốc lộ 48 thì thấy anh Nguyễn Trường Thi (trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đi xe máy chở hai bao hàng phía sau. Do nghi ngờ, cả tổ đuổi theo bắt giữ anh Thi. Qua kiểm tra, anh Thi vận chuyển 23 con rùa và 9 kg chân chồn.

Chiều cùng ngày, anh Thi gọi điện thoại cho Hùng để xin lại số hàng trên thì Hùng yêu cầu phải đưa 40 triệu đồng. Anh Thi xin giảm xuống 25 triệu đồng rồi nâng lên 30 triệu đồng để “chuộc” lại hàng nhưng Hùng, Nam, Hải không chịu mà đòi phải “lót tay” đúng 35 triệu đồng. Anh Thi điện thoại báo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An. Chiều tối 4-10, khi Hùng, Nam, Hải nhận 35 triệu đồng từ anh Thi thì bị công an bắt giữ.

ĐẮC LAM