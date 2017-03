Quản lý xây dựng hai bên bờ sông Sài Gòn

Sau khi hoàn chỉnh đề án gửi cho các sở, ngành, quận, huyện liên quan để góp ý và tổng hợp ý kiến, báo cáo cho UBND TP trước ngày 31-12” - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín chỉ đạo trong văn bản ngày 15-10.

Theo nhiều quận, huyện hiện việc cấp phép xây dựng dọc bờ sông Sài Gòn gặp nhiều khó khăn do vướng các quy định về hành lang an toàn, mép bờ cao. Điển hình tại quận 2, nhiều dự án giáp sông được phê duyệt quy hoạch 1/500 trước thời điểm UBND TP có quyết định về quản lý sử dụng hành lang trên bờ, sông, kênh rạch (ngày 9-6-2004). Do đó các dự án này không trùng khớp với mép bờ cao theo quy hoạch các tuyến sông, rạch do Sở GTVT TP công bố sau này.

TRUNG THANH