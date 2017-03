Quận Ninh Kiều (Cần Thơ): Đất “vàng” bị bỏ hoang

Thời gian qua, tại quận Ninh Kiều xảy ra tình trạng hàng loạt diện tích đất công bị sử dụng lãng phí. Theo UBND quận Ninh Kiều, qua kiểm tra gần 250.000 m2 đất công trên địa bàn đã phát hiện một số phường “vô tư” cho người dân thuê đất công để sản xuất kinh doanh, hoặc buông lỏng quản lý để dân lấn chiếm xây dựng nhà ở.

Tại phường Cái Khế, trên 3.800 m2 đất vườn ở khu vực cồn Khương đã bị UBND phường cho một hộ dân thuê làm vườn. Ngoài ra, UBND phường Cái Khế còn cho một hộ dân khác thuê trên 2.200 m2. Các phường An Phú, An Lạc, Hưng Lợi, An Nghiệp, Cái Khế... cũng cho người dân thuê hàng loạt nhà, đất công để kinh doanh.

Miếng đất rộng cả ngàn mét vuông ở đường Trần Văn Hoài bị bỏ hoang từ nhiều năm nay. Ảnh: GIA TUỆ

Ông Bùi Hữu Nhơn, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “Vừa qua, quận đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn rà soát đất công trên địa bàn. Quan điểm chung là những phường nào đã cho thuê đất công thì đến ngày 31-12-2009 phải chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, do đang cận kề tết Nguyên đán nên quận linh động cho một số trường hợp đã lỡ đầu tư nhiều vào phần đất đang thuê được tạm thời kinh doanh tiếp. Sau tết Nguyên đán, quận sẽ thu hồi số đất đã cho thuê và có biện pháp sử dụng hiệu quả”.

Ngoài việc đất công bị cho thuê vô tội vạ, tại quận Ninh Kiều còn có nhiều khu đất rộng hàng ngàn mét vuông bị bỏ hoang. Cụ thể, khu đất cạnh trụ sở Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ ở đường Trần Văn Hoài (phường Xuân Khánh) rộng gần 1.000 m2 đã bỏ hoang hơn năm năm nay. Cũng trên đường Trần Văn Hoài, có hai đơn vị được giao hai nền đất ở vị trí đắc địa nhưng cũng bỏ hoang 5-6 năm nay. Trong khi đó, giá một căn nhà diện tích chừng 100 m2 trên đường này không dưới 2 tỉ đồng.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ Nguyễn Hữu Lợi cho biết: “Tuần tới, UBND TP sẽ họp với các sở, ngành để xem xét từng dự án đã được duyệt. Các dự án không triển khai sẽ bị thu hồi đất, như trường hợp chủ đầu tư dự án sân golf ở Bình Thủy”.

GIA TUỆ