Quận Tân Phú đã bỏ chứng chỉ xây dựng

Theo ông Hạnh, bản vẽ của chứng chỉ xây dựng do quận cấp trước đây đã gần giống với bản vẽ của giấy phép xây dựng. Do đó, quận sẽ tự bổ sung một số chi tiết cho hoàn chỉnh để cấp giấy phép xây dựng chứ không bắt người dân phải tự đi đo vẽ hay bổ sung hồ sơ. “Quận có thẩm quyền cấp phép nên không phải gửi văn bản xin phép việc này. Việc kiểm tra về cơ sở pháp lý cách làm của quận và quyết định ra sao sẽ do TP quyết” - ông Hạnh nói thêm.

CẨM TÚ