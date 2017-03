Quảng Bình: 4 hồ chứa đang xả tràn

Ngày 16-10, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho hay về hồ chứa, dung tích trữ trung bình của các hồ chứa thủy lợi cụ thể tại từng khu vực như sau:



Tại khu vực Bắc Trung Bộ, dung tích các hồ từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế (khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trong ba ngày 13, 14 và 15-10) tăng trung bình 20%-30% so với tuần trước.

Cụ thể: Quảng Bình dung tích tăng 38%, Quảng Trị 20%, Thừa Thiên-Huế 23%.

Đặc biệt tại Quảng Bình, Quảng Trị các hồ nhỏ hầu như đầy nước, các hồ vừa và lớn hầu hết đều đạt dung tích cao 80%-100% dung tích thiết kế.



Xã Tân Hóa chìm trong biển nước. Ảnh: M.VƯƠNG

Tại Quảng Bình, tỉ lệ trữ trung bình đạt 88% so với dung tích thiết kế, có bốn hồ đang xả tràn theo quy trình là hồ Sông Thai xả 52,3 m3/giây, Vực Tròn xả 540 m3/giây, Thác Chuối xả 267 m3/giây, Rào Đá xả 110 m3/giây; một số hồ chứa vừa và lớn có dung tích khá như An Mã 93%, Vực Tròn 123%, Phú Vinh 95%, Thác Chuối 70% , Tiên Lang 117%, Phú Hòa 97% , Vực Nồi 91%...

Tại Quảng Trị, tỉ lệ trữ trung bình đạt 65% so với dung tích thiết kế, có hai hồ đang xả tràn theo quy trình là hồ Bảo Đài xả 92 m3/giây, Khe Mây xả 4 m3/giây; một số hồ chứa vừa và lớn có dung tích khá như Bảo Đài 119%, Hà Thượng 74%, Bàu Nhum 85%, Trung Chỉ 102%, Khe Mây 88%...

Các địa phương khác có dung tích trung bình đạt 60%-80% dung tích thiết kế, tuy nhiên do mưa không đều nên có hồ có dung tích khá, có hồ có dung tích thấp.

Xả lũ Thủy điện Hô Hố ngày 16-10 (giáp ranh giữa tỉnh Quảng Bình và tỉnh Hà Tĩnh). Clip: Đắc Lam

Khu vực Nam Trung Bộ, tỉ lệ trữ trung bình đạt 40%-70% so với dung tích thiết kế. Một số hồ chứa vừa và lớn có dung tích khá như Tà Rục 80%, Am Chúa 81%, Đá Đen 81%, Suối Luồng 90% (Khánh Hòa); Tân Giang 107%, Trà Co 105%, Phước Trung 101%, Suối Lớn 88%, Bà Râu 91% (Ninh Thuận).

Khu vực Tây Nguyên, tỉ lệ trữ trung bình đạt 70%-90%; một số hồ chứa vừa và lớn có dung tích khá như A Yuôn Hạ 92%, Đắc Uy 103% (Kon Tum); Ea Soup Thượng 102%, Krông Búc Hạ 95% (Đắk Lắk).