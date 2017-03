Quảng Bình: Biển xâm thực nuốt nhà dân

Đi hay ở? Và đi bằng cách nào? Các câu hỏi đó đang làm thổn thức người dân nghèo nơi đây.

Thực trạng đáng báo động

2 năm về trước làng biển Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình cũng đã bị biển xâm thực nuốt chửng hàng chục căn nhà và nhiều ha hoa màu, vườn tược. Sau đận ấy, một số ít hộ gia đình có kinh tế khá đã lập tức chuyển nhà đi nơi khác, còn đại đa số người dân Nhân Trạch vẫn bám lại chỗ ở cũ. Biển đuổi đến đâu, người dân lùi nhà vào đến đó. Cuộc rượt đuổi của biển tiếp tục làm người dân kinh hoàng khi chỉ trong một ngày đầu tháng 10/2010, sóng biển dâng cao đã làm 5 căn nhà của người dân ở thôn Bắc Dinh, xã Nhân Trạch đổ sập xuống biển.

Ngày 6/10, chúng tôi về Nhân Trạch. Con đường độc đạo lưu thông từ nhiều năm nay dẫn đến thôn Bắc Dinh đã bị biển xoá sổ. Người ta chỉ có thể nhận ra được trước đó ở đây có con đường là nhờ hàng trăm khối đất đá bị biển đánh sập còn nằm lổm nhổm úp lên nhau. Men theo triền cát gồ ghề, đi bộ hơn 2km chúng tôi mới đến được nhà dân đầu tiên ở thôn Bắc Dinh.

Bà Lê Thị Bê (60 tuổi), ở thôn Bắc Dinh, đón chúng tôi trong trạng thái căng thẳng tột độ. "Cách đây hơn 1 tháng biển có cách nhà tui đến 30m, nhưng chỉ qua mấy ngày lũ lụt trong tháng 10, sóng biển đã ăn vô tận tường nhà. Cả đời tui sinh và lớn lên ở đây, chưa khi mô tui thấy nước sông Dinh và sóng biển ồ ạt nuốt làng nhanh như mấy hôm ni", bà Bê nói vậy.

Cách nhà bà Bê khoảng 20m, chị Nguyễn Thị Lạc đứng trên móng nhà trống trơn khóc nức nở. Cách đây gần 1 tuần ngôi nhà cấp 4 kiên cố mà mẹ con chị đang ở bỗng dưng bị biển xâm thực nuốt chửng chỉ để lại cái móng nhà. Nhà cha đẻ của chị Lạc là ông Nguyễn Xuân Hoà bên cạnh cũng bị sóng biển đánh tan. Vì vậy hiện chị Lạc phải dắt díu con đi ở tạm nay nhà này mai nhà khác. "Biết khi mô mới dựng lại được nhà cho con ở", nói vậy rồi chị Lạc lại nức nở…



Sóng biển đã đánh sập nhiều nhà dân ở xã Nhân Trạch.

Đi không được mà ở cũng không xong

Trao đổi với PV Báo, ông Phan Văn Gòn - Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết: Toàn xã Nhân Trạch có khoảng 1.000 hộ bị ảnh hưởng do biển xâm thực. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, cộng với triều cường đã làm thay đổi hoàn toàn dòng chảy cố hữu trước đó ở Nhân Trạch. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, sóng biển đã đánh sập gần 100m chiều dài dọc theo khu dân cư xã Nhân Trạch sinh sống, đặt hàng ngàn con người trong mối nguy hiểm, nhiều tài sản của người dân cả đời chắt chiu làm lụng bỗng dưng mất trắng.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ở Nhân Trạch người dân chủ yếu làm nghề đi biển, do vậy mặc dù biển xâm thực nặng nề song một số hộ dân vẫn thích sinh sống sát biển để tiện nghề ngư nghiệp. Song phần lớn người dân đều muốn được chuyển đi nơi ở khác an toàn hơn để an cư, nhưng đến nay chính quyền địa phương vẫn loay hoay chưa tìm ra giải pháp an cư cho người dân.

Ông Phạm Trường Thọ, trưởng thôn Bắc Dinh cho biết: Thôn Bắc Dinh, xã Nhân Trạch có 135 hộ, trong hai đợt lũ chồng lên lũ vừa qua cộng với triều cường đã làm 21 hộ dân trong thôn bị ảnh hưởng nặng nề của nạn xâm thực, trong đó có 5 nhà dân đã bị đổ sập xuống biển. Hiện thôn đã phải di dời khẩn cấp nhiều người dân ra khỏi khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn tính mạng. Sóng biển cũng đã đánh chìm 4 tàu cá, trị giá hơn 3 tỷ đồng của ngư dân thôn Bắc Dinh. Để hạn chế trước mắt sự xâm thực của biển, huyện Bố Trạch đã huy động 35 ngàn bao tải đóng đất, cát và hàng chục ngàn cọc tre huy động nhân dân che cát chắn sóng, song có vẻ như công sức của người dân vẫn chỉ là "dã tràng xe cát biển Đông".

Hiện nay, lực lượng chức năng của huyện Bố Trạch đang khẩn trương san đồi cát để thông đường, tập trung sơ tán các hộ trong vùng nguy hiểm và hỗ trợ các hộ di dời mỗi hộ 6 triệu đồng để sớm ổn định đời sống. Nhân chuyến công tác vào làm việc với Công an tỉnh Quảng Bình, đồng thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ giúp đỡ người dân một số xã bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt vừa qua, đồng chí Trung tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã đến thăm, động viên tặng quà một số hộ dân xã Nhân Trạch bị biển xâm thực nuốt mất nhà.

Thiết nghĩ, để giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài, chính quyền tỉnh Quảng Bình và huyện Bố Trạch cần tìm địa điểm để tái định cư cho người dân.





Theo Dương Sông Lam (CAND)