Quảng Bình: Dầu nhớt rải đầy đường gây tai nạn

Đường Tôn Đức Thắng bị phủ một lớp dầu nhờn láng bóng.

Chị Trần Thị Lan, chủ quầy tạp hóa trên đường Tôn Đức Thắng cho biết khoảng hơn 8 giờ sáng chị ngửi thấy mùi dầu nhớt, khi ra đường thì đã thấy mặt đường bị phủ một lớp dầu nhờn láng bóng mà không rõ nguyên nhân.Và chỉ trong khoảng 30 phút, trên đoạn đường khoảng 100m đã có 6 vụ tai nạn ngã xe. Riêng trước nhà chị Lan đã có 3 người đi xe máy bị trượt ngã, rất may người và xe chỉ bị xây xát nhẹ.Để tránh cho người khác gặp phải tai nạn gia đình chị Lan đã xúc cát rải khắp mặt đường trước nhà. Tuy nhiên những khúc cua hay điểm rẽ thì càng nguy hiểm hơn.Tuy dầu nhớt dày đặc và kéo dài trên đường như thế nhưng hầu hết mọi người đều không biết phương tiện đã gây ra sự việc đó. Mọi người chỉ suy đoán là do một chiếc xe nào đó không may gặp sự cố nên dầu nhớt đổ ra đường mà không hay biết.Sau khi sự việc xảy ra, đơn vị Thanh tra giao thông, thuộc Sở Gia thông Vận tải Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra sự việc.Ông Lê Công Lợi, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông cho biết đã tiến hành kiểm tra và liên lạc với cơ quan chức năng tìm kiếm phương tiện gây ra sự việc để xử lý.Trước mắt, Thanh tra giao thông đã liên lạc với Ban quản lý đường bộ tỉnh Quảng Bình tiến hành rải cát trên mặt đường có dầu nhờn để tránh tai nạn xảy ra cho người đi đường.