Quảng Nam: Cầu cũ gần sập, cầu mới bị treo

(PL)- Trong khi cây cầu Hương An cũ (xã Hương An, huyện Quế Sơn) đã xuống cấp trầm trọng nhưng hằng ngày phải gánh hàng trăm lượt xe tải nặng thì cây cầu Hương An mới mặc dù đã được xây xong nhưng vẫn chưa thể nối được mố cầu ở bờ phía bắc để đưa vào sử dụng.

Nguyên do, chính quyền tỉnh Quảng Nam chưa thực hiện xong việc bồi thường cho hơn 80 hộ dân sống bên mố cầu để đơn vị thi công tiếp tục hoàn thành cây cầu đưa vào sử dụng. Theo đơn vị thi công UBND tỉnh đã nhiều lần hẹn thời gian bàn giao mặt bằng nhưng vẫn không thực hiện đúng cam kết. Được biết cầu Hương An mới được xây dựng cách cầu cũ khoảng 200 m về phía hạ lưu, được khởi công vào năm 2008 với tổng vốn gần 150 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào dịp 30-4-2010. LÊ PHI