Quảng Nam: Chuyển điều tra vụ sai phạm về nông thôn mới

Theo báo cáo mới đây của UBND tỉnh về việc phòng chống tham nhũng giai đoạn 2017-2021, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xử lý nhiều vụ việc liên quan đến nhiều cán bộ tham nhũng diễn ra trên địa bàn.



Liên quan đến vấn đề đền bù đất đai, dân mang quan tài lên cao tốc khiến một cán bộ sau đó bị khởi tố về hành vi tham nhũng.



Cơ quan Công an đã khởi tố, điều tra và thụ lý ba vụ với ba bị can. Cụ thể, vụ tham nhũng xảy ra tại xã Điện Hồng (thị xã Điện Bàn) do Công an thị xã thụ lý. Ông Lê Văn Thành, cán bộ phụ trách công tác Lao động - Thương binh - Xã hội của UBND xã Điện Hồng đã có hành vi giả chữ ký của các đối tượng được hưởng chính sách để chiếm đoạt số tiền gần 52,5 triệu đồng. Ông Thành nhận án 2 năm tù về tội tham ô tài sản.



Hai vụ việc còn lại xảy ra ở huyện Nam Giang và thị xã Điện Bàn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra để xử lý. Cụ thể, ông Cao Xuân Sinh, cán bộ phòng Lao động - Thương binh - Xã hội của huyện này đã lập danh sách đề nghị cấp sai 132 thẻ bảo hiểm y tế rồi đem bán lại để chiếm đoạt số tiền 48,4 triệu đồng. Vụ việc đang được chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Minh Hiền, cán bộ công tác tại phòng Lao động - Thương binh - Xã hội xã Điện Hòa (Điện Bàn) đã lập khống danh sách các đối tượng chính sách để quyết toán chiếm đoạt số tiền thờ cúng liệt sỹ và điều dưỡng 101 triệu đồng. Ngoài ra còn ký khống tiền điều dưỡng tại gia đình để chiếm số tiền hơn 6 triệu đồng

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đã truy tố ba vụ việc, trong đó có hai vụ đã được giải quyết liên quan đến tham nhũng. Cụ thể, ông Huỳnh Điệp, cán bộ Trung tâm phát triển Quỹ đất TP Tam Kỳ đã cấu kết với người dân lợi dụng chức vụ trong quá trình thi hành công vụ để chiếm đoạt, gây thất thoát hơn 766 triệu đồng. Ông Điệp bị tòa án tuyên phạt 30 tháng tù giam.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Duyên (kế toán trưởng trường THPT Nguyễn Thái Bình, huyện Thăng Bình) đã có hành vi tham ô với số tiền hơn 741 triệu đồng và bị tuyên phạt 15 năm tù giam.

Quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh đã chuyển cơ quan điều tra hai vụ việc liên quan đến tham nhũng để tiếp tục điều tra xử lý. Theo đó, trong việc thanh tra việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên đia bàn huyện Đại Lộc giai đoạn 2011-2015, lực lượng thanh tra đã phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong công tác thi công và giám sát kỹ thuật tại ba công trình do UBND xã Đại An làm chủ đầu tư.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.