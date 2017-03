Quảng Nam: Hơn 15.300 ngôi nhà ngập trong lũ

Theo báo cáo nhanh của Ban phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam hiện đã có hơn 15.300 ngôi nhà của người dân bị ngập trong nước lũ.

Cụ thể, tình trạng ngập lũ này chủ yếu tập trung ở các địa bàn huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, Hội An, Quế Sơn, Nông Sơn và Điện Bàn.

Trong đó, có 13 ngôi nhà bị thiệt hại nghiêm trọng; hơn 50 nhà dân phải di dời khẩn cấp do nước lớn. Hai điểm trường bị sạt lở nghiêm trọng tại huyện Nam Giang.

Nước đang dâng lên ngập tới cả những ngôi nhà ở vùng cao. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Bên cạnh đó, tình trạng lũ lụt khiến cho hơn 3.700 ha hoa màu bị hư hại, tập trung ở các huyện Duy Xuyên, Hội An, Đại Lộc. 531 ha lúa bị thiệt hại do lũ tập trung ở Thăng Bình, Quế Sơn và huyện Duy Xuyên. 170 ha diện tích ao nuôi tôm cá bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, có gần 100 gia súc bị thiệt hại do lũ tập trung ở Quế Sơn và Duy Xuyên. Lũ lụt khiến cho nhiều tuyến giao thông bị chia cắt do sạt lở. Cụ thể, có 129 điểm sạt lở với hơn 48.500 m3 tập trung ở các huyện miền núi như Tiên Phước, Nam Giang, Tây Giang và tuyến Bắc Trà My.

Nhiều tuyến đường và đường Hồ Chí Minh bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông khó khăn. Chính quyền địa phương đang chỉ đạo công tác khắc phục để thông tuyến.

Đặc biệt, Công ty Cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam cho biết trong chiều 16-12, QL40B vào chiều nay tiếp tục bị sạt lở taluy dương tại bảy vị trí địa phận Tiên Phước - Bắc Trà My với tổng khối lượng lên đến 45.600 m3 gây ách tắc hoàn toàn.

Trên QL14E, taluy dương địa phận Hiệp Đức - Phước Sơn bị sạt lở ở 12 vị trí với tổng khối lượng 66.000 m3 cũng làm giao thông bị đình trệ, giao thông bị chia cắt.