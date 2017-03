Quảng Nam phát triển vượt bậc sau 20 năm tái lập tỉnh

Tối 24-3, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Nam (1997 – 2017) và 42 năm ngày giải phóng tỉnh (24/3/1975 – 24/3/2017), Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và đánh giá cao sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân Quảng Nam trong những năm qua để vươn lên từ một tỉnh nghèo đến nay đã có sự phát triển khá và đóng góp ngân sách nhà nước.

Theo Thủ tướng, Quảng Nam một vùng đất đi lên từ ý chí, tính can trường và ham học hỏi dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta có niềm tin vững chắc vào tầm nhìn một tương lai xứ Quảng ngày càng giàu đẹp toàn diện hơn. Chìa khóa của sự thành công Quảng Nam nằm ở khả năng đánh thức tiềm năng về con người, vận dụng tốt yếu tố tài nguyên, địa lý sẵn có và không gian liên kết với các địa phương khác.



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực của nhân dân Quảng Nam sau 20 năm tái lập tỉnh

“Chúng ta vô cùng tự hào sau 20 năm tỉnh Quảng Nam đã đạt được những thành quả phát triển vượt bậc trong khi vẫn luôn gìn giữ, phát huy các giá trị của địa phương và di sản kế thừa quý báu. Từng làm nên một xứ Đàng Trong phồn vinh, trên bến dưới thuyền, là nơi đất lành chim đậu, một xã hội có sức thu hút, dung nạp những con người và tinh hoa văn hóa khắp bốn phương”- Thủ tướng phát biểu.



Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đã khái quát lại quá trình chiến đấu anh dũng của nhân dân trong và ngoài tỉnh đã giải phóng tỉnh nhà, góp phần vào đại thắng Mùa xuân 1975 của nhân dân Việt Nam. Sau giải phóng, nhân dân Quảng Nam đã bắt tay ngay vào thực hiện phát triển kinh tế, xã hội.



Quang cảnh lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam

Năm 1997, Đà Nẵng và Quảng Nam chia tách. Sau hơn 20 năm tái lập và hơn 10 năm đổi mới, từ một tỉnh nằm trong nhóm nghèo nhất nước, đến nay Quảng Nam đã trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung và trong nhóm các tỉnh, thành phố có đóng góp ngân sách cho Trung ương. Bằng ý chí quyết tâm, nhân dân tỉnh đã bắt tay ngay vào việc dựng xây lại quê hương ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.



Quy mô kinh tế tăng hơn 30 lần, trong đó, công nghiệp - dịch vụ chiếm hơn 88% trong cơ cấu kinh tế, với giá trị sản xuất công nghiệp tăng hơn 160 lần so với năm đầu tái lập. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt khoảng 53 triệu đồng, gấp 28 lần so với thời điểm chia tách tỉnh, vượt mức bình quân cả nước. Từ một tỉnh phải nhận trợ cấp hơn 70% ngân sách Trung ương, đến nay Quảng Nam thu ngân sách đã đạt trên 20.000 tỉ đồng, gấp hơn 170 lần so năm đầu tái lập.

“Mục tiêu đến năm 2020, Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Đặc biệt, Quảng Nam chú trọng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Quảng Nam trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước. Đồng thời đẩy mạnh phát triển những hạng mục khác như các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, vận tải, bưu chính, viễn thông…” ông Quang phát biểu