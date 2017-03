Quảng Nam quyết lập lại trật tự bãi vàng Bồng Miêu

UBND Quảng Nam yêu cầu công an tỉnh hỗ trợ lực lượng cùng với UBND huyện Phú Ninh để khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Tam Lãnh (Phú Ninh), nơi có mỏ vàng Bồng Miêu; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.



Viện KSND, TAND tỉnh được chỉ đạo phối hợp với Công an tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đưa ra xét xử lưu động vụ việc cướp quặng vàng vào ngày 23-24/8/2010, nhằm răn đe, định hướng dư luận.



UBND huyện Phú Ninh có trách nhiệm thông báo chủ trương của tỉnh đến với từng hộ dân xã Tam Lãnh để họ tự giác đưa máy xay đá, các loại quặng khai thác trái phép ra khỏi khu vực cấm và vườn nhà trước ngày 25/6. Sau thời gian này, huyện tổ chức tịch thu hoặc tiêu hủy máy xay quặng trái phép, thu gom đá quặng không rõ nguồn gốc.

Máy móc “vàng tặc” giấu trên núi để khai thác

trộm quặng vàng. Ảnh: Minh Nhật.

Tỉnh Quảng Nam cũng chỉ đạo huyện Phú Ninh đóng cửa hầm lò cũ, hầm lò của Công ty vàng Bồng Miêu đã khai thác bằng cách phá sập cửa; chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng truy quét, đẩy đuổi người khai thác vàng trái phép ra khỏi địa bàn, nhất là tại Thác Trắng, Núi Kẽm.Công ty TNHH Vàng Bồng Miêu phải khẩn trương khoanh rào toàn bộ ranh giới diện tích đất đã được giao, nhất là khu vực để quặng và bãi thải; tiếp tục tăng cường hơn nữa các biện pháp nhằm bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.Trước đó sớm 4/6, hơn 300 người khai thác vàng trái phép đã tấn công vào mỏ vàng Bồng Miêu, đánh bảo vệ và cướp đi hàng chục tấn quặng vàng. Tiếp đó tối 13, rạng sáng 14/6, khoảng 400 người đã đổ đến mỏ vàng này cướp đi 15 tấn quặng. Khi bị ngăn cản, họ đã mang theo vũ khí đến tận nhà uy hiếp vợ con của nhân viên bảo vệ mỏ.Trao đổi với báo chí, ông Trần Hà Tiên, Tổng giám đốc Công ty vàng Bồng Miêu cho biết, nếu tiếp tục xảy ra cướp quặng vàng, công ty phải xem xét đến tình huống xấu nhất là tuyên bố phá sản, đóng cửa mỏ và nhà máy.