Quảng Nam vẫn chưa lắp đặt máy quan trắc động đất

Sau khi UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị, đặc biệt là có sự chỉ đạo của Chính phủ, đề nghị các nhà khoa học vào cuộc tìm hiểu các trận động đất xảy ra trên địa bàn nhưng đến nay các máy móc, thiết bị, trạm quan trắc động đất vẫn chưa được lắp đặt tại Bắc Trà My.

Theo ông Phong, từ ngày đoàn các nhà nghiên cứu khoa học về động đất đến làm việc đến nay trên địa bàn chưa xảy ra trận động đất nào tương tự. Cuộc sống người dân đã dần đi vào ổn định. Chính quyền địa phương vẫn tiếp tục kiểm tra tình hình thủy điện, chú ý đến các biểu hiện của động đất. Trước đó, ngày 30-11, đoàn khoa học thuộc Viện Địa chất, Viện Vật lý Địa cầu đã về “tâm chấn” động đất Bắc Trà My để khảo sát, nghiên cứu. Các nhà khoa học kết luận rằng các trận động đất xảy ra ở huyện Bắc Trà My là do động đất kích thích.

LÊ PHI