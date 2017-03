Quảng Nam: Xem xét thu hồi dự án 43 triệu USD

Ông Thu còn yêu cầu Chi cục Thuế TP Hội An theo dõi, đôn đốc công ty trên nộp các khoản nợ thuế vào ngân sách và xử lý các tồn tại về nghĩa vụ tài chính. Yêu cầu UBND TP Hội An chỉ đạo Công ty Gami Hội An khẩn trương tháo dỡ tài sản trên đất và bàn giao khu đất đã thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Hội An.

Dự án Làng du lịch sinh thái Gami Hội An khởi công ngày 11-3-2008, có tổng vốn đầu tư 43 triệu USD. Tổng diện tích quy hoạch của dự án là trên 113 ha, gồm một đảo lớn và một đảo nhỏ trên sông Hoài (TP Hội An).

LÊ PHI