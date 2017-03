Quảng Ngãi: Nước lũ rút, quốc lộ 1A đã lưu thông

Tuy nhiên do cầu tạm bên cạnh cầu Cháy bị hỏng có sức chịu tải yếu nên chỉ cho từng xe chạy chậm theo hướng luân phiên một chiều”. Đến 9 giờ sáng nay, hai bên đầu cầu Cháy vẫn còn kẹt xe kéo dài hơn 6 km. Sau một đêm co ro trong giá lạnh, hàng nghìn hành khách vào Nam ra Bắc bị kẹt tại hai bên khu vực cầu Cháy đã lần lượt tiếp tục cuộc hành trình.



Ông Nguyễn Hữu Đoan, phó chánh thanh tra, sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi cho biết: “Suốt từ chiều qua đến sáng nay, hơn 40 thanh tra viên, cảnh sát giao thông đã thay phiên túc trực 24/24 giờ hai bên đầu cầu Cháy bảo đảm an toàn cho hành khách, canh giữ không cho phương tiện nào qua đoan đường trên tuyến QL1A bị ngập sâu trong lũ để đảm bảo tính mạng, tài sản cho hành khách.



Rạng sáng nay nước lũ rút, chúng tôi bắt đầu điều tiết giao thông trở lại”. Trung bình 10 đến 15 phút, lực lượng thanh tra, cảnh sát giao thông điều tiết các phương tiện giao thông chạy một chiều lần lượt qua cầu tạm, sau đó tạm cắt cho xe chạy chiều ngược lại.





Theo Minh Đức(SGTT)