Quảng Ngãi: xét xử vụ 4 kiểm toán nhận hối lộ

Các bị cáo đã nghe đọc cáo trạng và tranh luận với HĐXX.Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quyên (38 tuổi, kiểm toán viên) - tổ trưởng, Ngô Quang Đăng (36 tuổi), Nguyễn Quang Thanh (42 tuổi, kiểm toán viên) và Ngô Hồng Minh (30 tuổi, kiểm toán viên dự bị).









Theo cáo trạng, nhóm kiểm toán này do Quyên làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ kiểm toán việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2006-2009 tại Quảng Ngãi. Việc kiểm toán, đề nghị xuất toán, giảm thanh toán được thực hiện ở 10 đơn vị,Trong quá trình kiểm toán, phát hiện có những sai sót, Quyên đã đặt vấn đề với một số ban quản lý (BQL) và các nhà thầu muốn được giảm số liệu xuất toán và giảm thanh toán thì phải đưa tiền cho tổ kiểm toán, trực tiếp là Quyên.Đối với BQL huyện Sơn Hà, Quyên đã thỏa thuận và nhận của ông Trương Công Lân, giám đốc BQL dự án, 200 triệu đồng để giảm thanh toán từ 600 triệu đồng xuống còn trên 133 triệu đồng. Với BQL dự án xây dựng tỉnh Quảng Ngãi do ông Nguyễn Huyền Vũ làm giám đốc, Quyên và Đăng lên số liệu giảm thanh toán trên 7,7 tỉ đồng và đặt vấn đề nếu đưa 500 triệu đồng sẽ giảm còn hơn 1,7 tỉ̉ đồng.Với BQL dự án huyện Sơn Tây, Quyên và Đăng lên số liệu giảm thanh toán gần 4,9 tỉ̉ đồng, nếu nhận được 200 triệu, sẽ giảm thanh toán xuống còn 240 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Quyên và tổ kiểm toán thỏa thuận nhận tiền của các BQL dự án để điều chỉnh số liệu xuất toán và giảm toán trên 900 triệu đồng.Tuy nhiên, vào lúc 12g30 ngày 14-8, trong khi đang nhận hối lộ 290 triệu đồng từ đại diện các nhà thầu tại phòng 607, 698 (khách sạn Hùng Vương, TP Quảng Ngãi) bốn đối tượng này đã bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.Theo lời khai của Quyên thì đến thời điểm bị bắt, Quyên và tổ kiểm toán đã thực nhận từ các nhà thầu 671 triệu đồng. Viện kiểm sát nhận định đây là vụ hối lộ có đồng phạm, chủ mưu là Nguyễn Văn Quyên.Vì vậy, Viện kiểm sát quyết định truy tố các bị can Quyên, Minh, Đăng về tội “nhận hối lộ” theo khoản 4 điều 279 Bộ luật hình; truy tố bị can Thanh về tội “nhận hối lộ” theo khoản 3, điều 279 Bộ luật hình sự.Vào chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận của hội đồng xét xử với hai bị cáo còn lại; bào chữa của các luật sư. Dự kiến cuối giờ chiều sẽ tuyên án.Theo TRÀ GIANG (TTO)