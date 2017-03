Quảng Ninh bắt giữ đoàn xe tải chở hơn 700 tấn than lậu

Chiều 3-3, Công an TP Hạ Long đã khởi tố vụ án với tội danh “Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo điều 172 – Bộ Luật hình sự. Ngày 4-3, Công ty than Hòn Gai tạm đình chỉ công tác 1 phó giám đốc công ty, 3 nhân viên trong ca trực bảo vệ tại khai trường mỏ đêm xảy ra vụ việc. Trước đó, sáng 3-3, ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu CA tỉnh điều tra làm rõ chủ mưu, đối tượng tham gia, cùng phương tiện, nguồn gốc than để xử lý nghiêm theo pháp luật, không có “vùng cấm”. Đồng thời ông Đọc cũng yêu cầu các địa phương có than như Hạ Long, Đông Triều, Uông Bí, Hoành Bồ, Cẩm Phả, Vân Đồn tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than trên địa bàn. Người đứng đầu chính quyền và Trưởng công an các địa phương trên phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các vụ việc về than lậu.