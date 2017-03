Quảng Ninh di dời dân đề phòng mưa lũ

Rạng sáng 21 đến trưa 24-4, mưa lớn xuất hiện và kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường ở TP Cẩm Phả, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) chìm trong biển nước. Trước tình hình mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long vừa ra công điện khẩn chủ động đối phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh này.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian từ 21 đến 22-4, trên địa bàn toàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to đến rất to; nhất là trong ngày 22-4, nhiều nơi mưa to đến rất to dẫn đến ngập cục bộ một số tuyến đường.



Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập lụt

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo cho người dân về diễn biến thời tiết. Cùng với đó, tổ chức kiểm tra ngay thực tế hiện trường ở các thôn khu, khe, bản, khu phố xác định các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Đồng thời yêu cầu các cơ quan kiểm tra các khu vực xung yếu trên địa bàn, kiên quyết di dời những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm... Sẵn sàng lực lượng và phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.

Cũng theo công điện, chủ tịch tỉnh yêu cầu nhà đầu tư chỉ đạo ngay các đơn vị thi công trên QL18A đoạn Hạ Long - Mông Dương, Uông Bí - Đông Triều chủ động có các giải pháp, biện pháp xử lý ngay các điểm để thoát nước; tuyệt đối không để xảy ra các điểm ngập lụt cục bộ trên tuyến đang thi công hoặc khu dân cư liền kề ngập lụt do thi công tuyến đường...



TP Cẩm Phả chuẩn bị ngập trong nước

Tại TP Cẩm Phả, do ảnh hưởng của mưa lớn nhiều tuyến đường tại đây như Trần Phú, một số đoạn đường trên QL18A đoạn qua xã Cộng Hòa bị ngập nước. Nhiều xe ô tô đã bị chết máy do nước ngập sâu dẫn đến tắc đường.

Tại TP Hạ Long, nhiều tuyến phố như Nguyễn Văn Cừ (Phường Hồng Hải) nước mưa kèm theo đất đá chảy xuống mặt đường khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn.

Đại diện Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh cho biết bình thường đầu mùa hạ, mưa rào nhanh cùng lắm cũng chỉ một đến hai ngày. Tuy nhiên ba ngày nay mưa liên tiếp, thậm chí mưa to và rất to, đó là điều rất bất thường. Dự kiến mưa còn kéo dài thêm và có thể kéo dài mưa liên tiếp đến bốn ngày.