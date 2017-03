Quảng Ninh ngập nặng

Lũ ở miền Tây lên nhanh Ngày 27-7, mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại thị xã Tân Châu và TP Châu Đốc (An Giang) lên nhanh và có diễn biến phức tạp. Dự báo trong 1-3 ngày tới, mực nước ở khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại khu vực trên sẽ lên nhanh, bình quân 8-12 cm/ngày. Ông Lưu Văn Ninh, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn An Giang, trả lời trên vietnamplus cho biết đến ngày

31-7, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng đạt 1,85 m (dưới báo động 1 là 1,65 m); trên sông Hậu tại TP Châu Đốc đạt 1,75 m (dưới báo động 1 là 1,25 m). Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ, từ ngày 25-7 ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa rất to. Trong ngày 27 và đêm 27-7, mưa tiếp tục ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa nhiều nơi... Mưa kéo dài nhiều ngày khiến các tỉnh Lai Châu, Sơn La bị sạt lở đất ở nhiều khu vực, làm hàng chục ngôi nhà hư hỏng. Ở Điện Biên, tuyến quốc lộ 4H dài hơn 100 km chạy qua huyện Mường Chà đến Mường Nhé có gần 70 điểm sạt lở. Mưa lớn cũng gây sạt lở nghiêm trọng ở nhiều khu vực của các huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La (Sơn La)…