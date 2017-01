Quảng Ninh: nhiều cán bộ bị kiểm điểm vì than “thổ phỉ“

“Theo quy định của tỉnh, nếu để xảy ra tình trạng khai thác than trái phép trên địa bàn thì ngoài kiểm điểm tập thể thì Bí thư, Chủ tịch và Trưởng công an phường cũng sẽ phải chịu kiểm điểm, xem xét trách nhiệm. Hiện Thành uỷ cũng đã yêu cầu tập thể và cá nhân liên quan của phường Hà Phong kiểm điểm làm rõ trách nhiệm do để xảy ra vụ khai thác than trái phép mới đây”, ông Lâm cho biết.



Trước đó, rạng sáng 8-1, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt quả tang ông H.M.H. (trú khu 4B phường Hà Phong) tổ chức khai thác than trái phép tại khu vực vườn đồi của ông này nằm ngay bên quốc lộ 18 đoạn dốc Hà Tu (khu 6A, phường Hà Phong). Theo người dân, thời điểm lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, ông H. đang chỉ đạo máy xúc đào bốc đất đá phục vụ cho việc khai thác than trái phép, còn người anh rể của ông H. làm nhiệm vụ ngồi chấm các chuyến xe.



Khu vườn đồi khai thác than trái phép nằm bên quốc lộ 18 (thuộc địa bàn phường Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh)

Tiếp đó, lực lượng chức năng kiểm tra kho tập kết than của ông H. nằm bên con đường bê tông khu vực Khe Cá (phường Hà Phong), phát hiện một lượng lớn than nguyên khai đổ thành đống cùng một xe “hổ vồ” đang đổ than lẫn đất đá vào bãi. Ngoài ra, có hơn chục tấn than đã được ông H. đưa đi bán cho một hộ kinh doanh than lậu ở khu 4B phường Hà Phong. Ông H. khai nhận toàn bộ số than này đã được khai thác trái phép tại khu vườn đồi của gia đình mình.



Một nguồn tin cho biết, lực lượng chức năng đã cân tịnh xác định toàn bộ lượng than đã tiêu thụ cùng lượng tập kết tại kho chứa lên tới gần 300 tấn than nguyên khai. Lực lượng chức năng tạm giữ các phương tiện máy xúc, xe ben, đồng thời chuyển số lượng than khai thác trái phép để giám định phục vụ điều tra.

Khu vực vườn đồi ông H. tổ chức khai thác than trái phép là khu vực nằm trong ranh giới quản lý tài nguyên của Công ty than Núi Béo. Theo quy chế phối hợp ký kết giữa tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomine), trách nhiệm chính trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên nằm ở khu vực này thuộc chính quyền phường Hà Phong và TP Hạ Long.