Quảng Ninh: Nhiều khu dân cư sụt lún bất thường

Từ hai tháng nay, hàng chục căn nhà gần khu vực mỏ than ở các phường Hà Khánh, Cao Xanh, Hà Tu… (TP Hạ Long, Quảng Ninh) bỗng xuất hiện tình trạng lún sụt, nứt tường, có nguy cơ đổ sụp gây nguy hiểm cho người dân.

Lún đất, nứt tường

Căn nhà hai tầng của bà Trần Thị Huấn (tổ 5, khu 1, phường Hà Khánh) dù mới xây khá kiên cố nhưng trên tường đã xuất hiện nhiều vết nứt ngang dọc, gạch lát nền bị phồng rộp, nền sân xi măng cũng có vài vết nứt dài. “Tình trạng lún nứt này xuất hiện từ đầu năm. Ban đầu chỉ là một vài vết nứt nhỏ, nhưng từ tháng 9 đến nay lại có thêm những vết nứt mới và ngày càng to thêm” - bà Huấn cho biết.

Nhà chị Dương Thị Hải (tổ 16, khu 2, phường Hà Khánh) bị lún nghiêng, nứt tường đã phải bỏ hoang chờ phá dỡ. Ảnh: K.LINH

Gần đó, căn nhà của anh Đỗ Hồng Quân bị nứt toác cả ba bức tường. Nền nhà bị sụt lún, xẻ thành những rãnh lớn, phần hiên trước nhà nhiều chỗ nền xi măng vỡ vụn. Những hộ dân chung quanh cũng bị rạn nứt tương tự. Một số bức tường rào bị đổ, trụ cổng bị lún nghiêng. Để tránh nguy hiểm cho người dân, chính quyền địa phương đã phải di dời khẩn cấp 11 hộ dân.

Theo khảo sát ban đầu của tổ công tác TP Hạ Long, có 23 căn nhà ở khu vực này bị lún nứt. Trong đó, tám căn nhà tập thể của công nhân Xí nghiệp than Thành Công bị rạn nứt nghiêm trọng và đã buộc phải dỡ bỏ. Theo người dân, toàn bộ khu dân cư nằm trong ranh giới mỏ than của Xí nghiệp than Thành Công. Tình trạng lún nứt này có nguyên nhân do việc khai thác than của xí nghiệp này gây trạng trượt vỉa, làm sạt lở đất.

Từ tháng 3-2010, tình trạng sụt lún đất cũng xảy ra ở tổ 16, khu 2, phường Hà Khánh khiến bảy căn nhà bị hư hỏng nặng, phải khẩn cấp di dời. Người dân cho hay nguyên nhân gây sụt lún là do các lò than “thổ phỉ” khoét sâu vào lòng đất. Một số khu dân cư sống gần khu vực mỏ than tại TP Hạ Long cũng đang chịu chung tình trạng lún nhà, nứt tường.

Di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Theo ông Nguyễn Tất Ngà - Giám đốc Xí nghiệp than Thành Công (Công ty than Hòn Gai), để xác định chính xác nguyên nhân gây sụt lún cần phải chờ cơ quan chức năng thăm dò, khảo sát, kết luận chính thức. Nếu việc khai thác mỏ ảnh hưởng tới các hộ dân, xí nghiệp sẽ phải dừng khai thác hoặc tiến hành di dời toàn bộ dân ra khỏi khu vực. Trước mắt, xí nghiệp sẽ có phương án hỗ trợ người dân bị thiệt hại. “Dù nguyên nhân nào thì chúng tôi cũng phải có trách nhiệm hỗ trợ” - ông Ngà nói.

Ông Vũ Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long, cho biết TP đang khẩn trương tìm biện pháp giải quyết tình trạng lún nứt ở phường Hà Khánh. Từ tháng 3-2010, khi bảy căn nhà ở tổ 16, khu 2 bị hư hại, TP đã hỗ trợ cho mỗi hộ dân 12 tháng tiền thuê nhà ở với mức 1,6 triệu đồng/tháng. Đồng thời, TP cũng lên phương án di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và bảy hộ đã được cấp đất tái định cư.

Từ ngày 15-11, TP Hạ Long đã thành lập tổ công tác tiến hành khảo sát, thống kê tình trạng thiệt hại của từng hộ dân tổ 5, khu 1, phường Hà Khánh. Dự kiến người dân sống trong những căn nhà bị hư hại nghiêm trọng sẽ được tái định cư ở nơi khác. Nhà nào hư hại nhẹ sẽ được hỗ trợ sửa chữa.

Theo ông Hợp, qua quan sát, đánh giá cảm quan thì có thể tầng địa chất ở khu vực có vấn đề nên đã xảy ra tình trạng sụt lún bề mặt. “Toàn bộ khu Cao Xanh-Hà Khánh phía dưới là mỏ than, đã được khai thác từ thời Pháp thuộc đến nay nên có thể bị ảnh hưởng bởi việc khai thác than” - ông Hợp nói. Theo ông Hợp, nếu tầng địa chất dưới lòng đất ở khu vực bị ảnh hưởng, nhiều khu dân cư tại đây sẽ phải di dời để bảo vệ tính mạng cho người dân.

