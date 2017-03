Quảng Ninh: Nhóm đối tượng chuyên cướp xe máy đêm trên quốc lộ lĩnh án

Trong hai tháng 8 và tháng 9/2010, người dân các địa phương Đông Triều, Hạ Long, Uông Bí (Quảng Ninh) và Thủy Nguyên (Hải Phòng) lưu thông trên các tuyến đường QL18A và QL 10 trong đêm tối liên tiếp bị một nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công hết sức manh động và liều lĩnh để cướp tài sản, xe máy.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng công an tại các địa phương đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợpđiều tra, triệt phá vụ án. Đêm 28/9/2010, manh mối vụ án bắt đầu xuất hiện khi lực lượng công an TP Hạ Long phát hiện nhóm đối tượng điều khiển xe máy với tốc độ cao. Thấy có nhiều nghi vấn, lực lượng công an tuần tra truy đuổi thì các đối tượng bỏ chạy và vứt xe lại tại khu vực phường Đại Yên - TP Hạ Long.

Từ xe mô tô cácđối tượngvứt bỏ lại, chỉ sau ít ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã rà soát và bắt giữ các đối tượng tham gia các vụ cướp xe máy trong đêm trên quốc lộ nhiều địa bàn thời gian vừa qua gồm: Bùi Văn Lực (SN 1992), Lê Văn Quyết (SN 1990), Dương Minh Đức (SN 1992), Đỗ Văn Phương (SN 1990), Trần Ngọc Tấn (SN 1993), Trương Thanh Tùng (SN 1990), đều trú tại TP Uông Bí. Từ nhóm cướp sa lưới, các đối tượng liên quan cũng lần lượt bị bắt giữ.







Nhóm cướp xe đêm trên Quốc lộ lĩnh án gần 70 năm tù. Nhóm cướp xe đêm trên Quốc lộ lĩnh án gần 70 năm tù.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 13 vụ cướp trót lọt được 13 xe máy và một số điện thoại di động. Vụ cướp đầu tiên vào đêm 10/8/2011, các đối tượng Bùi Văn Lực và Trần Ngọc Tấn và Lê Văn Quyết mang dao nhọn đi dọc quốc lộ 10, lợi dụng đêm tối cướp xe của anh Hiệp mang bán cho đối tượng Đỗ Văn Bính tiêu thụ.

Một thời gian ngắn sau, nhóm đối tượng Tấn, Quyết, Phương tiếp tục đi “săn hàng” tại xã Phương Nam - TP Uông Bí theo dõi, áp sát và dùng hung khí cướp thành công xe máy của anh Nguyễn Khắc Khương. Chiếc xe này được dùng làm phương tiện gây án hàng loạt các vụ cướp tiếp sau tại các khu vực: Phương Nam (Uông Bí); Hồng Thái Tây, Bến Đụn (Đông Triều); gầm cầu Bãi Cháy, ngã 3 Hùng Thắng, Đại Yên, Hà Khẩu (Hạ Long); Minh Thành (Yên Hưng)…

Tang vật các vụ cướp, nhóm đối tượng mang đi tiêu thụ ngay cho các đối tượng Vũ Văn Chuẩn 4 xe, Lê Văn Hưng 2 xe, Đỗ Văn Bính 1 xe, ba người không rõ địa chỉ 3 xe để lấy tiền chia nhau ăn chơi.. Số xe tang vật còn lại cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ.Các nạn nhân của nhóm cướp 9X còn hãi hùng về thủ đoạn manh động và táo tợn của chúng.

Trước thủ đoạn và hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự an ninh nghiêm trọng cho người dân trên địa bàn với hàng chục vụ cướp trong đêm, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt các bị cáo Lê Văn Quyết 17 năm tù, Bùi Văn Lực 14 năm tù, Đỗ Văn Phương 13 năm tù, Dương Minh Đức 12 năm tù, Trần Ngọc Tấn 11 năm tù giam cho tội danh “Cướp tài sản” và buộc bồi thường cho những người bị hại 49,3 triệu đồng.

Các bị cáo Vũ Văn Chuẩn, Đỗ Văn Bính và Lê Văn Hưng bị tuyên phạt mức án từ 9-30 tháng tù (trong đó Đỗ Văn Bính được hưởng án treo) cho tội danh “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

