Quảng Ninh: phá đập tràn cứu ngập cho TP Uông Bí

TP. Uông Bí chìm trong biển nước

Sáng nay TP Uông Bí (Quảng Ninh) đã bị nước nhấn chìm trong biển nước sau trận mưa lớn kéo dài suốt từ đêm ngày 1-8 tới gần trưa nay. Ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND TP Uông Bí cho biết, mưa lớn kéo dài đã làm cho hồ Công Viên (phường Quang Trung), tại trung tâm thành phố bị ngập, nước tràn ra làm ngập đường phố, nhà cửa quanh khu vực hồ. Hơn 500 hộ dân tại các phường Quang Trung, Thanh Sơn, Yên Thanh, Phương Nam bị ngập.

9g sáng nay, TP Uông Bí đã phải huy động 5000 người, máy xúc và nhiều phương tiện khác để phá đập tràn Sông Sinh (nằm gần QL 18) để thoát nước, chống ngập cho khu vực trung tâm TP. Sau khi cho máy xúc tiến hành phá đập, đến 2g trưa nay nước đã thoát, TP Uông Bí đã hết ngập.



lực lượng chức năng phải phá đập tràn Sông Sinh để cứu ngập cho TP.

Trước tình hình mưa lũ ngày càng diễn biến nghiêm trọng, hôm nay Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi các tỉnh Bắc Bộ và các bộ ngành liên quan để chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu trợ, ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị trêntập trung chỉ đạo ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ; tổ chức tìm kiếm người mất tích, mai táng người bị thiệt mạng, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại. Cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị thiếu đói, hộ còn bị cô lập, chia cắt, nhất là các hộ bị mất nhà cửa, hộ nghèo, gia đình chính sách, không để người dân bị đói, khát.Tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, di dời dân cư bảo đảm an toàn. Tăng cường thông tin truyền thông, cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó; cử người canh gác, hướng dẫn giao thông tại các khu vực có nguy cơ bị sạt lở, ngập sâu, nước chảy xiết, nhất là qua các ngầm, tràn.Triển khai công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường ngay sau khi lũ rút;

Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng quân trên địa bàn chủ động tham gia hỗ trợ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ;

Bộ NNPTNT tiếp tục chỉ đạo các địa phương chủ động rà soát, kiểm tra, vận hành bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, kể cả các hồ đập do người dân tự đắp để bảo đảm an toàn công trình và tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ du; chỉ đạo chủ động tiêu thoát nước chống ngập úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp;

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục nhanh các sự cố sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ, kịp thời hỗ trợ địa phương khắc phục sự cố trên các trục giao thông chính;

Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam có phương án phòng chống sạt lở, nhất là các bãi xỉ thải. Đồng thời phối hợp với Bộ LĐTBXH và các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam khẩn trương có phương án hỗ trợ người lao động ổn định đời sống, nhanh chóng khôi phục sản xuất, bảo đảm kế hoạch cung ứng than…