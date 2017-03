Quảng Ninh tan tác sau lũ

Chưa kịp gượng dậy sau trận mưa lũ lịch sử tuần trước, Quảng Ninh lại phải hứng chịu trận mưa lũ mới kéo dài ba ngày qua (từ đêm 31-7 đến 3-8). Nhiều người dân bị thiệt mạng, nhà cửa bị lũ cuốn, đất đá vùi lấp, nhiều khu vực nước ngập, tài sản hoa màu trôi theo dòng nước…

Hàng trăm hộ phải di dời

Theo ghi nhận của PV, đến 19 giờ 30 ngày 3-8, tại TP Hạ Long mưa đã nhỏ dần, mực nước tại khu 3, phường Cao Thắng dần rút đi nhưng rất chậm, có chỗ nước ngập sâugần 1 m, người dân không thể đi lại được. Nhiều hộ dân trong khu vực vẫn bị nước tràn vào nhà. Một số hộ phải dùng bao cát chặn trước cửa để ngăn nước tràn vào nhà. Gần 1 km đường ở khu vực phường Cao Thắng vẫn còn bị nước lũ chia cắt.

Trong ngày, tại TP Hạ Long úng ngập và sạt lở đất diễn ra liên tiếp tại các phường Hà Khẩu, Việt Hưng, Giếng Đáy, Cao Xanh, Bạch Đằng… Ít nhất 200 hộ dân phải di dời khẩn cấp trong sáng 3-8. Đến chiều 3-8, tại huyện Hoành Bồ nước lũ vẫn cô lập hai xã Đồng Sơn và Kỳ Thượng. Hơn chục thôn xung quanh bị ngập cục bộ, nước lũ chia cắt đường giao thông khiến 134 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Tại TP Uông Bí, nước đã rút nhưng mọi thứ vẫn ngổn ngang. Bùn đất đọng thành lớp khắp ngõ xóm. Các xã xung quanh di tích Yên Tử vẫn bị nước lũ chia cắt.

Chính quyền địa phương và người dân đang tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: CTV HỒ PHƯƠNG

Ngành than đình trệ mọi hoạt động

Ngành than Quảng Ninh là đơn vị chịu hậu quả nặng nề nhất. Mọi hoạt động vẫn đình trệ, nhiều mỏ bị sạt lở, ngập nước, hàng vạn công nhân phải nghỉ việc tạm thời ít nhất một tháng để khắc phục sự cố. Riêng mỏ than Mông Dương hiện có tới 36 km2 ngập trong nước, khoảng 4.000 công nhân phải tạm nghỉ việc. Dự kiến từ ba đến năm tháng sau mỏ này mới có thể hoạt động trở lại bình thường.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho biết tại các mỏ lộ thiên, mưa lớn gây sạt lở nhiều hệ thống tầng, bờ moong, vỡ mương thoát nước. Ở các công ty Hà Tu, Núi Béo, Đèo Nai vùi lấp ba máy xúc, hai máy khoan xoay cầu; hệ thống đường giao thông nội bộ mỏ bị chia cắt, bùn đất chảy vào moong khai thác. Hệ thống giao thông vận tải bị mưa làm sạt lở, ách tắc hàng chục kilomet tuyến đường vận chuyển than chuyên dụng với khối lượng đất đá phải xử lý khoảng 200.000 m3; tuyến đường sắt vận chuyển than vùng Hạ Long, Cẩm Phả bị hư hỏng nặng. Theo Vinacomin, tính đến ngày 3-8, không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản, vật chất và chi phí do ngừng sản xuất, để khôi phục sản xuất là rất lớn. Theo thống kê ban đầu, tổng thiệt hại dự kiến lên đến hơn 1.000 tỉ đồng và có thể tăng cao hơn nếu thời tiết còn diễn biến phức tạp. Đồng thời các ngày cuối tháng 7, do phải ngừng sản xuất làm giảm sản lượng than sản xuất, tiêu thụ trên 0,5 triệu tấn.

Thêm năm người chết

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (UBQG TKCN) thông tin chỉ tính riêng ngày 3-8 mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi Bắc Bộ đã làm chết thêm năm người (Cao Bằng ba, Bắc Giang một, Yên Bái một), một người mất tích (Lạng Sơn) và năm người khác bị thương (Cao Bằng).

Như vậy trong đợt mưa từ ngày 31-7 đến 3-8 đã có ít nhất 10 người chết, 12 người bị thương. Nếu tính thiệt hại về người trong đợt mưa lịch sử tại Quảng Ninh thì đã có ít nhất 27 người thiệt mạng, 27 người bị thương, một số người vẫn đang mất tích trong đợt mưa lũ kéo dài hơn một tuần qua tại miền Bắc.

Cũng theo UBQG TKCN trong ngày 3-8 đã ghi nhận 43 ngôi nhà bị sập (Lào Cai 30, Bắc Giang tám, Yên Bái bốn, Hà Giang một); ngập 433 nhà tại Bắc Giang (chưa có thống kê tại Quảng Ninh), hàng ngàn hecta lúa hoa màu tại các tỉnh bị hư hỏng, ngập; 14.000 m3 đất đá bị sạt lở…