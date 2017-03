Quảng Trị: Phát hiện năm bộ hài cốt liệt sĩ

Ngày 23-3, từ nguồn tin của nhân dân thôn An Nha, xã Gio An, đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với xã Gio An khai quật, cất bốc năm bộ hài cốt liệt sĩ sau 10 ngày khảo sát, tìm kiếm. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại địa điểm trên có một khu mộ tập thể do bộ đội và nhân dân chôn cất với khoảng 42 liệt sĩ. Đến năm 1992, chính quyền, quân dân xã Gio An đã tiến hành tìm kiếm, quy tập vào nghĩa trang được 11 hài cốt liệt sĩ.

Năm bộ hài cốt vừa tìm thấy được truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh. Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết đang tích cực phối hợp với chính quyền và nhân dân xã Gio An tìm kiếm cất bốc những bộ hài cốt còn lại trong thời gian sớm nhất.

NGUYỄN TÂN