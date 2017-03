Quảng Trị xây khu neo đậu tránh trú bão Cửa Việt

Đây là công trình cấp 3, có luồng chạy tàu rộng 60-70m, độ sâu âm 2-3,1m. Tổng diện tích sử dụng (bao gồm cả mặt đất và mặt nước) của công trình là 40ha, đảm bảo cho trên 350 tàu thuyền loại 200CV tránh trú bão an toàn.



Công trình Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Việt được chia thành hai phân khu neo đậu, phân khu bờ Nam (từ cửa sông Hà Tây đến đập Tường Vân, xã Triệu An) rộng 34ha, bao gồm các hạng mục nạo vét luồng tàu ra vào và neo đậu, 16 trụ neo tàu độc lập liền bờ, 1 bến cập tàu liền bờ, hệ thống kè bờ...



Phân khu bờ Bắc (xã Gio Việt và xã Gio Mai) rộng 6ha bao gồm các hạng mục nạo vét luồng tàu ra vào và neo đậu, 24 trụ neo tàu độc lập bằng bêtông cốt thép cho tàu 300CV, hệ thống thoát nước, hệ thống phao báo hiệu luồng tàu ra vào khu neo đậu...



Công trình do Công ty cổ phần xây lắp Dầu Khí 1, Công ty cổ phần xây lắp Thành An, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trang Sinh đảm nhận thi công, đưa vào sử dụng trong năm 2012./.







Theo Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN/Vietnam+)