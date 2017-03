Quanh co chối tội, bị phạt nghiêm

HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản cá nhân, gây mất trật tự trị an. Trước đây bị cáo từng có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cướp giật tài sản. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không trung thực, quanh co chối tội. Tuy nhiên, với những chứng cứ do người bị hại, nhân chứng cung cấp, HĐXX có đủ căn cứ kết tội và phạt nghiêm để răn đe.

Ngày 12-10-2011, khi dừng xe chờ đèn đỏ ở một ngã tư, Lệ phát hiện một phụ nữ để điện thoại (trị giá trên 2 triệu đồng) khá hớ hênh liền nảy ý định chiếm đoạt. Sau đó Lệ lại gần giả bộ va quẹt xe với nạn nhân rồi lựa lúc nạn nhân sơ hở trộm lấy. Tuy nhiên, hành vi của Lệ lập tức bị phát hiện và Lệ bị bắt giao cho công an.

T.MINH - V.DŨNG