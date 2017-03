Quậy gia đình, đâm công an

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, mang tính côn đồ, xem thường luật pháp, xâm phạm đến sức khỏe của người khác đặc biệt là những người được phân công bảo vệ trật tự trị an của địa phương nên tòa bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Rạng sáng 6-1, nhận được tin báo Phương nhậu xỉn đập phá và chửi gia đình nên công an xã phân công bốn cán bộ công an đến giải quyết sự việc. Khi đến nơi, thấy Phương đang cầm con dao và miếng kính thủy tinh, một cán bộ công an yêu cầu Phương bỏ hung khí xuống. Phương không nghe mà còn đuổi đánh người này. Thấy vậy, anh Tuấn (Phó công an xã) lấy súng bắn chỉ thiên nhưng Phương cũng không chấp hành mà còn dùng dao đâm anh. Nạn nhân thoát chết do được cấp cứu kịp thời.

HỒNG THẢO