Quê nhà nghẹn lòng đón Đại tá Khải

Vẫn đang tìm kiếm Casa 212 cùng thành viên tổ bay Ngày 20-6, ông Đỗ Đức Hòa, Bí thư huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), cho biết hiện chưa có thông tin gì mới từ khu vực tìm kiếm máy bay Casa 212 cùng chín thành viên trong tổ lái gặp nạn. Hằng ngày, huyện đều tổ chức họp giao ban gồm nhiều lực lượng như biên phòng, cảnh sát biển, ban chỉ huy quân sự huyện... để nắm bắt tình hình, đồng thời quán triệt công tác chuẩn bị, sẵn sàng 24/24 giờ thực hiện nhiệm vụ. • Chiều 20-6, Sở chỉ huy tiền phương (đặt tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An) tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng khoanh vùng tìm kiếm để trục vớt chiếc Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An. Khu vực tìm kiếm được khoanh vùng nơi đã từng phát hiện vết dầu loang, nơi tìm thấy hai phi công là Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường và Đại tá Trần Quang Khải. Khu vực biển này có độ sâu chừng 20-30 m, cách đảo Mắt (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) hơn 30 km. T.PHAN - Đ.LAM Lễ viếng anh Khải được tổ chức từ 18 giờ ngày 20-6 đến 7 giờ 30 ngày 21-6. 8 giờ cùng ngày thi hài anh sẽ được hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội). Lễ an táng anh Khải vào lúc 17 giờ ngày 21-6 tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang. Trao quyết định đặc cách viên chức cho vợ Đại tá Khải Chiều 20-6, đoàn công tác của TP Hà Nội về quê nhà Đại tá Trần Quang Khải phúng viếng anh. Đoàn cũng đã công bố quyết định tuyển dụng đặc cách vào viên chức đối với chị Trần Thị Hà - vợ Đại tá Khải. Chị Hà trở thành giáo viên tại Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) từ ngày 19-6. Trước đó, sau khi biết thông tin Đại tá Khải hy sinh, qua nắm tình hình, được biết chị Hà có trình độ chuyên môn là thạc sĩ sinh học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I, hiện là giáo viên hợp đồng tại Trường THPT Chu Văn An, chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ra quyết định trên. TRỌNG PHÚ