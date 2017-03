Quốc hội phê chuẩn nhân sự 2 hội đồng quan trọng

Chiều qua (11-4), với đa số phiếu tán thành bằng hình thức bỏ phiếu kín, Quốc hội (QH) đã phê chuẩn danh sách một phó chủ tịch và ba ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình QH vào sáng cùng ngày.

Với 98,18% số phiếu tán thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được bầu làm phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Ba tân ủy viên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh khác đều nhận được tỉ lệ tán thành rất cao (trên dưới 98%) gồm: Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Ngay sau khi công bố kết quả bỏ phiếu, QH đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về danh sách các thành viên mới của Hội đồng Quốc phòng và An ninh.





Các đại biểu QH đang bỏ phiếu phê chuẩn danh sách phó chủ tịch và ba ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: QH

Cũng trong chiều cùng ngày, QH đã bỏ phiếu phê chuẩn danh sách một số phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia và thông qua nghị quyết này. Theo đó, tân Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã được QH bỏ phiếu kín phê chuẩn làm phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia với tỉ lệ phiếu tán thành cao (trên dưới 97%).

Cùng với đó, QH cũng đã bỏ phiếu phê chuẩn 13 tân ủy viên của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, theo danh sách đề nghị trước đó của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân gồm các ông, bà: Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch QH; Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch QH; Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu; Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Nội vụ; Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng TT&TT; Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trước đó, QH đã phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ và hai ủy viên khác của hội đồng này gồm các ông: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch QH; Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

QH cũng đã phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm một số phó chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia của chủ tịch hội đồng này… Như vậy, đến lúc này QH đã hoàn thành công tác kiện toàn nhân sự.