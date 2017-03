Quốc lộ 1: Cấm xe tải, có giải được kẹt?

Không phải dồn xe vào cao tốc Tháng 6-2015, các cơ quan chức năng đếm được trung bình một ngày đêm có 1.600 xe tải và 600 xe container lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Trong khi đó, trên quốc lộ 1 đoạn qua TP.HCM, tỉnh Long An và Tiền Giang (không đi trên cao tốc) có đến 2.300 xe tải và 1.600 xe container. Vậy lệnh cấm xe tải nặng qua Bình Chánh phải chăng là nhằm dồn xe vào cao tốc Trung Lương để thu phí? Ông Nguyễn Văn Thành khẳng định không có chuyện này vì dòng xe đi trên quốc lộ 1 đã có định hướng đi về các khu công nghiệp, kho bãi, công ty, nhà máy nằm rải rác dọc quốc lộ 1. Nếu phải đi vòng lên cao tốc sẽ vừa tốn phí, đường xa mà thời gian lưu thông có thể bằng thời gian nằm chờ. Do vậy khi có lệnh cấm đi qua huyện Bình Chánh thì lái xe, chủ xe, các hãng vận tải chọn giải pháp dừng, đậu xe lại sẽ kinh tế hơn. Dự kiến công trình mở rộng quốc lộ 1 từ nút giao Tân Kiên đến Long An (dài khoảng 12 km) sẽ được khởi công vào quý II-2016. Công trình sẽ hoàn thành sau 27 tháng thi công. Theo đánh giá, khi đoạn tuyến này mở rộng xong thì lệnh cấm trên có thể được gỡ bỏ.