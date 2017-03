Quốc lộ 1 sạt lở, sơ tán 3 gia đình do nhà sập

Chiều 5-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp ba gia đình ở thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An có nhà bị sập do quốc lộ 1 sạt lở nghiêm trọng.

Hiện các gia đình này được đưa đến ở tạm nhà người thân và các cơ sở công cộng, sau đó sẽ bố trí tái định cư tại nơi ở mới do không thể ở lại nơi cũ.



Quốc lộ 1 đoạn qua xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: DTX

Theo ông Thành, từ sáng 5-11, quốc lộ 1 đoạn qua dốc Vườn Xoài thuộc thôn Cần Lương xuất hiện vết nứt rộng, kéo dài gần 150 m ở phía ta luy âm. Ngay sau đó, một phần đường bị sạt lở nghiêm trọng, kéo dài gần 100 m, đất đá trượt sâu 5 m, lõm vào mép mặt đường nhựa gần 1 m. Điểm sạt lở khoét sâu vào ba ngôi nhà ven đường, làm vỡ toác móng, nứt tường ba ngôi nhà. Trong đó một ngôi nhà đã bị sập một nửa, hai ngôi nhà khác có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên, cho biết thêm Sở đã cử người phối hợp với lực lượng công an trực canh gác, cảnh giới để yêu cầu các loại xe hạn chế tốc độ khi đi qua đoạn đường trên. Đồng thời báo cáo khẩn cho Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam để sớm có biện pháp khắc phục, xử lý, đảm bảo an toàn giao thông.

Theo ông Trí, điểm sạt lở này nằm trong đoạn đường thường xuyên bị sụt đất, sạt lở nghiêm trọng, được gọi “đoạn sụt Vườn Xoài” mà năm 2010 chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

“Qua mấy đợt mưa lũ này, quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên bị hư hỏng nghiêm trọng, hiện mặt đường rất xấu, không đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, do hiện nay đang có mưa nên các nhà thầu thuộc dự án mở rộng quốc lộ 1 chỉ có thể chèn đá dăm, cấp phối để đảm bảo lưu thông chứ chưa thể khắc phục, xử lý. Chúng tôi đã kiến nghị Bộ GTVT, Ban Quản lý dự án Thăng Long sớm có biện pháp khắc phục, xử lý đảm bảo lâu dài” - ông Trí nói.