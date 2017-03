Quốc lộ 1A mới làm đã hư hỏng gần 50.000m2

QL 1 A đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi bị hư hỏng nặng sau đợt lũ tháng 11 vừa qua. Ảnh: Phạm Anh



Theo A.P (SGTT)



Tin từ tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Tổng cục đã yêu cầu cục Quản lý xây dựng và Ban quản lý dự án 4 (PMU4), Ban quản lý dự án 5 (PMU5) chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương khắc phục những vị trí hư hỏng mặt đường tại 10 gói thầu bảo trì quốc lộ 1A đoạn địa phận tỉnh Quảng Ngãi (Km 942 - Km 1045) thuộc Hợp phần bảo trì, dự án WB4 trước 31.12.2010.Theo báo cáo nhanh của Khu quản lý đường bộ 5, đợt mưa lũ kéo dài hơn 20 ngày (5 – 21.11.2010) đã làm hư hỏng nghiêm trọng mặt đường mới thi công xong tại các gói thầu số 16, 17, 21- 28. Tổng diện tích bị hư hỏng lên tới 49.000m2, chiếm từ 5% - 10% diện tích mặt đường, trong đó gói thầu số 25 diện tích mặt đường bị hư hỏng lên tới 17.700m2.Được biết, đoạn đường này vừa tiến hành bảo trì bằng việc thảm bù một lớp bê tông nhựa dày 5 – 10cm với tổng kinh phí gần 200 tỉ đồng. Do vẫn đang trong giai đoạn bảo hành (phần lớn các gói thầu được bàn giao trong tháng 5.2010) nên toàn bộ chi phí khắc phục sẽ do nhà thầu chi trả và nguồn tiền đền bù từ bảo hiểm. Hiện các nhà thầu đang tiến hành bù, vá các ổ gà, ổ voi để đảm bảo giao thông nhưng tiến độ rất chậm do khu vực đang có mưa.Nguyên nhân hư hỏng ban đầu được xác định là do mưa lũ, mặt đường bị ngâm nước quá lâu trong khi vẫn duy trì lưu thông phương tiện đã gây bong tróc, hư hỏng.Tuy nhiên, trao đổi với SGTT, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân chính khiến đường trên tan nát là do chất lượng công trình quá kém: Lượng nhựa đường quá ít, không đủ sức kết dính, thi công kém chất lượng... Người dân sở tại cho biết, nhiều đoạn đường bị hư hỏng nói trên, lũ đều không tràn sang đường.Một kỹ sư cầu đường từng giám sát nhiều công trình xây dựng đường giao thông cho rằng xét về mặt kỹ thuật, nguyên nhân chính gây ra tình trạng đường nói trên là do khi đơn vị thi công chưa được giám sát kỹ phần lu nén đường nên xuất hiện tình trạng bong các lớp nhựa vừa láng.Mặt khác, hầu như các đơn vị thi công không sử dụng chất phụ gia để giảm chi phí nên chỉ sau một trận lũ, đường đã “nát như tương”. Bởi thực tế nhiều tuyến đường khác thi công cùng thời điểm, thậm chí đã đưa vào sử dụng từ hàng chục năm nay và cũng bị nước lũ tràn nhưng lại không bị hư hỏng đáng kể.