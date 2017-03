Quốc lộ 1A mới nâng cấp đã hư hỏng

Cụ thể, mặt đường đoạn qua địa phận xã Thân Cửu Nghĩa xuất hiện nhiều ổ gà trên cả hai chiều lưu thông. Còn đoạn qua hai xã Tân Lý Tây, Tân Hương có nhiều điểm ngập nước thường xuyên, rong rêu nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi hám. Người dân xã Tân Lý Tây cho biết đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương yêu cầu ngành giao thông khắc phục những điểm ngập nước nhưng chẳng thấy ai đến sửa chữa.

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý và Sửa chữa đường bộ 714 (thuộc Khu Quản lý đường bộ VII, Tổng cục Đường bộ Việt Nam), đoạn quốc lộ trên do Công ty 886 - Thành Nam thuộc Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 (Bộ GTVT) thi công. Công trình đã được bàn giao cho Công ty 714 quản lý, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2011. Do còn trong thời gian bảo hành nên Công ty 714 đang đốc thúc Công ty 886 sửa chữa ngay những hư hỏng và các điểm ngập nước cục bộ. Tuy nhiên, Công ty 886 thực hiện rất chậm, hiện chỉ mới cắt bê tông nhựa nóng ở những nơi mặt đường bị bể, xuất hiện ổ gà rồi để đó chứ chưa dặm vá.

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Thân Cửu Nghĩa (Châu Thành, Tiền Giang) vừa đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng ở nhiều nơi. (Ảnh chụp ngày 3-8) Ảnh: HÙNG ANH

Liên quan đến tình trạng xuống cấp của quốc lộ 1A đoạn qua Long An (Pháp Luật TP.HCM liên tiếp phản ánh trong các ngày 1, 2 và 3-8), đại diện Công ty 714 cho hay: Công ty đang cho dặm vá các ổ gà nhưng do mặt đường thường xuyên ngập nước, trời lại hay mưa nên sửa hoài vẫn hư hoài.

“Không riêng đoạn quốc lộ chạy qua tỉnh Long An, các tuyến đường do Công ty 714 quản lý đều được duy tu bảo dưỡng thường xuyên để bảo đảm an toàn giao thông. Nhưng do kinh phí bảo trì đường bộ thiếu trầm trọng, mỗi năm chỉ đáp ứng được 30%-40% nhu cầu, lại thêm nhiều đoạn đường không có hệ thống thoát nước nên dù công ty cố gắng sửa chữa thì mặt đường vẫn hư hỏng” - đại diện Công ty 714 lý giải.

HÙNG ANH