Quốc lộ 1A tiếp tục bị gián đoạn ở Quảng Ngãi

Trên Quốc lộ 1A tại khu vực cầu Cháy, xã Bình Hiệp, thuộc huyện Bình Sơn nước lũ đã lên đến gần sát mặt cầu. Đây là cây cầu tạm nên rất yếu.



Hiện tại lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi tăng cường công tác tuần tra trên tuyến quốc lộ 1A, đảm bảo an toàn giao thông, duy trì chế độ trực 24/24h tại tất cả các đoạn đường thường xuyên bị nước lũ tràn qua.



Riêng tại cầu Cháy, có khả năng đến trưa 16/11 nước lũ sẽ ngập cầu, và như vậy Quốc lộ 1A sẽ tiếp tục bị gián đoạn thêm lần nữa.



Mưa lớn đã khiến phần lớn các tuyến đường từ đồng bằng lên miền núi tỉnh Quảng Ngãi bị gián đoạn. Đặc biệt là tuyến đường liên huyện từ Bình Sơn đi các huyện miền núi Trà Bồng, Tây Trà, nước lũ băng qua đường ở nhiều đoạn, nhiều khu vực bị sạt lở núi, khiến cho giao thông bị gián đoạn.



Huyện Bình Sơn là vùng bị lũ nặng nhất trong mấy ngày qua. Đến sáng 16/11, đã có đến 34 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn và hư hỏng nặng, nhiều tuyến đường về các địa phương trong huyện đã bị nước lũ chia cắt. Huyện đã xuất hơn 3 tấn gạo dự trữ để hỗ trợ đồng bào vùng ngập lũ.



Trưa 16/11, ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn cho biết, mưa lớn đã làm nhà ở của hơn 100 hộ gia đình ở thôn Đông, xã An Hải bị ngập nước trong đêm qua.



Sáng 16/11 nước lũ đã bắt đầu rút, huyện Lý Sơn đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung kích và nhân dân địa phương khẩn trương nạo vét khơi thông cống rãnh, chỉnh dòng lũ thoát nhanh ra biển.



Mưa lớn trong hai ngày qua đã làm nhiều công trình cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp của huyện đảo bị thiệt hại nặng.



Tuyến kè biển thuộc xã An Hải bị mưa lũ và sóng biển đánh sập khoảng hơn 15m, nhiều tuyến kênh mương thủy lợi cũng bị nước lũ gây sạt lở nặng. Mưa lớn cũng gây thiệt hại nặng cho hơn 250ha tỏi - cây trồng chủ lực của nhân dân huyện đảo Lý Sơn.



Huyện Lý Sơn đã và đang tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn không cho bất kỳ phương tiện tàu thuyền nào được phép rời khỏi nơi neo đậu.



Tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra về tất cả các địa phương trong tỉnh để chỉ đạo công tác phòng ngừa lũ lụt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra./.







Theo Đoàn Hữu Trung (TTXVN/Vietnam+