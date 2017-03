Quốc lộ 1A ùn tắc vì người đổ về miền Tây ăn Tết

Ùn tắc xảy ra trên một số đoạn trọng điểm như nút giao thông ngã tư Đồng Tâm nối với đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, đoạn ngã tư thị trấn Cai Lậy, cầu Kinh Xáng…

Nhiều người dân cho biết, sáng sớm 30/1/2011, tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài hàng km đã xảy ra tại khu vực cầu Kinh Xáng, xã Long Định, huyện Châu Thành (Tiền Giang). Tình trạng ùn tắc tương tự cũng xảy ra nghiêm trọng tại cầu An Hữu (huyện Cái Bè), khiến lực lượng cảnh sát giao thông vất vả điều tiết suốt cả buổi sáng.

Ảnh minh họa

Thượng tá Trần Hoài Bảo, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết: trước đó, vào tối 29/1/2011, tại Ngã tư Đồng Tâm đến cầu Kinh Xáng đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng, các phương tiện phải nối đuôi nhau để lưu thông với tốc độ rất chậm, đến tận 0 giờ ngày 30/1/2011 mới giải tỏa được.

Ông Bảo cũng cho biết thêm, tình trạng quá tải giao thông trên Quốc lộ 1A có thể kéo dài đến 30 Tết. Do đó, để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt - Công an tỉnh Tiền Giang đang tập trung tối đa lực lượng điều tiết giao thông để tránh ùn tắc cục bộ.

Theo Công Trí (TTXVN/Vietnam+)