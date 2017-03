Quốc lộ, tỉnh lộ sẽ không băng ngang nội thị

Hiện nay ở nhiều địa phương, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thường đi qua nội thành, nội thị, nơi có mật độ giao thông cao. Tại những địa phương có tốc độ phát triển đô thị mạnh mẽ, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị lọt thỏm vào vùng nội thành, nội thị. Điều này gây ra tình trạng mất an toàn giao thông và làm giảm thiểu hiệu quả khai thác đường bộ do phải hạn chế tốc độ lưu thông của tất cả loại xe.

Ngày 24-2, Chính phủ ban hành Nghị định 11/2010 quy định quốc lộ, tỉnh lộ phải được quy hoạch theo đường vành đai, bao bọc bên ngoài đô thị, hoặc xây dựng đường trên cao hay đường hầm chứ không băng ngang đô thị như hiện nay. Nghị định nêu rõ việc thực hiện quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông bộ (gồm đường cao tốc, quốc lộ, đường bộ liên vùng, vùng…) phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch giao thông và các quy hoạch khác liên quan. Quy hoạch này phải được lập cho ít nhất 10 năm và định hướng phát triển cho ít nhất 10 năm tiếp theo.

Cũng theo nghị định này, quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đô thị phải đảm bảo đủ quỹ đất và phải có đường gom, cầu vượt, hầm chui nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Ở các đô thị mới, quỹ đất giao thông phải đạt tỉ lệ theo quy định, như đô thị đặc biệt phải đảm bảo 24%-26%, đô thị loại I 23%-25%, đô thị loại II 21%-23%... Trong đó, ở các đô thị đặc biệt, quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đô thị phải có ý kiến bằng văn bản của liên bộ Xây dựng và Giao thông Vận tải.

Ngoài ra, nghị định cũng đặt ra một yêu cầu mới: Buộc thẩm định an toàn giao thông đối với các dự án cầu, đường, nút giao, hầm đường bộ… đang khai thác. Lâu nay, việc thẩm định chỉ được thực hiện trước khi xây mới, nâng cấp, cải tạo, hoặc trước khi đưa vào khai thác. Nhưng Nghị định 11 yêu cầu với các cầu, đường đang được khai thác mà số vụ tai nạn giao thông tăng đột biến so với trước khi nâng cấp, cải tạo; lưu lượng xe thực tế tăng trên 30% so với thiết kế; tình trạng đô thị hóa tăng trên 20% so với thời điểm đưa công trình vào khai thác thì buộc phải thực hiện thẩm định an toàn giao thông để cải tạo, nâng cấp cho phù hợp với thực tế.

