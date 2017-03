Quốc tế tham gia tìm kiếm, điều tra

Hơn 40 tàu và 22 máy bay tìm kiếm Ngày 9-3, nhiều nước đã điều động máy bay, tàu và thiết bị hỗ trợ Malaysia tìm kiếm máy bay xấu số. Tổng cộng có hơn 40 tàu và 22 máy bay tham gia chiến dịch tìm kiếm. Lầu Năm Góc đã điều động tàu khu trục hải quân Pinckney chở theo hai máy bay trực thăng, một máy bay giám sát P-3C Orion. Trung Quốc cử hai tàu chiến Tỉnh Cương Sơn và Miên Dương. Úc điều động hai máy bay giám sát PC3-Orion trang bị hệ thống radar Cencus. Không quân và hải quân Singapore cử hai máy bay C-130, một máy bay trực thăng hải quân cùng hai tàu khu trục bao gồm tàu khu trục RSS Steadfast, một tàu cứu hộ và các thiết bị khác hỗ trợ. Indonesia thông báo sẽ điều động năm tàu. Philippines đã cử ba tàu tuần tra và một máy bay giám sát.



Nhân viên cứu hộ cầu nguyện cho hành khách chuyến bay mất tích tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 9-3. Ảnh: REUTERS Đặc vụ Mỹ tham gia điều tra Báo The Star (Malaysia) ngày 9-3 đưa tin theo một quan chức thi hành luật liên bang Mỹ, các nhân viên FBI Mỹ sẽ hỗ trợ xem xét tất cả đoạn băng tại sân bay Kuala Lumpur cùng hình ảnh hành khách tại quầy đăng ký vé, các khu vực an ninh và cả trên máy bay. Các đặc vụ Mỹ sẽ sử dụng công nghệ chống khủng bố để tìm kiếm khả năng liệu có liên quan đến tổ chức khủng bố Al Qaeda hay tổ chức khủng bố khác. Cục An toàn vận tải quốc gia Mỹ, Cục Hàng không liên bang Mỹ cùng đại diện Tập đoàn Boeing đã cử nhân viên đến Malaysia hỗ trợ điều tra. Cục An toàn vận tải quốc gia Mỹ cho hay sẽ quyết định nước nào cầm đầu cuộc điều tra một khi xác định được vị trí máy bay. Hai hành khách sử dụng hộ chiếu đánh cắp lên máy bay được cho là có quốc tịch Ý và Áo. Tuy nhiên, Bộ An ninh nội địa Mỹ khẳng định việc đánh cắp hộ chiếu chưa hẳn là khủng bố và có khả năng họ chỉ là kẻ trộm hoặc đơn giản mua hộ chiếu từ chợ đen.